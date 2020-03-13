Ahşaptan Yapılmış 423.000 Liralık Motosiklet: Steampunk EV-1

Fransa merkezli Newron Motors, ahşaptan yapılmış olan ve yalnızca 40 dakikada şarj olabilen motosikletlerini ön siparişe açtı. 2021 yılında hazır olacak motosikletler, yaklaşık 425 bin liraya mal oluyor.

Elektrikli araçlar, gerek ergonomisi gerekse çevre dostu olmalarıyla sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Bu doğrultuda günümüzde arabalardan yatlara kadar pek çok araç artık elektrikle çalışabilir duruma geldi. Fransa merkezli bir şirket olan Newron Motors ise 'elektrikli araç' konseptine seviye atlatarak tamamen ahşaptan yapılmış olan ve elektrikle çalışan motosikletini tanıttı.

‘Steampunk EV-1’ adı verilen ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu motosiklet, bir süredir prototip aşamasındaydı ve seri üretime alınıp alınmayacağı şimdiye dek bilinmiyordu. Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Fransız şirket, ahşaptan yapılma elektrikli motosikletini ön siparişe açtı ve ilk etapta 12 adet üretileceğini açıkladı. Dilerseniz gelin benzersiz görünüme sahip bu motosiklete biraz daha yakından bakalım.

Steampunk EV-1, büyük bir bataryanın etrafına inşa edildi:

Motosiklete gücünü veren batarya, tasarımın bir parçası olarak dışarıda bırakıldı:

Hız ve sürdürülebilirlik için tasarlanan tekerlekler, çeviklik için hafif karbon jantlarla birlikte sunuldu:

Motosiklette yer alan lityum iyon batarya, yalnızca 40 dakika içerisinde tamamen şarj edilebiliyor:

Bu noktada Steampunk EV-1, tam dolu bir batarya ile şehir içinde 300 km, otoyoldaysa 220 kilometre yol gidebiliyor.

0’dan 100'e hıza yalnızca 3 saniyede çıkan motosiklet, maksimum 220 km/sa hıza ulaşabiliyor:

Şirketin mobil uygulaması, sürücülere şarj seviyesi gibi pek çok değişkeni kontrol etme imkânı veriyor:

Tamamen ahşaptan yapılan Steampunk EV-1 motosikletler, 2021 yılında satışa hazır olacak. Bu noktada şirket, yalnızca bir motosikletin yaklaşık 425.000 liraya mal olacağını belirtiyor. Müşteriler ayrıca isterlerse bu fiyata ek ödemeler yaparak motosikletlerini istedikleri gibi kişiselleştirme imkânına da sahip.