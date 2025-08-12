Apple, önümüzdeki ay kararlı sürümü gelecek olan iOS 26 ile birlikte destekli AirPods'lara "Canlı Çeviri" özelliği getiriyor.

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı “Canlı Çeviri” özelliğini FaceTime, telefon görüşmeleri ve mesajlar için duyurmuştu. Görünüşe göre Apple bu özelliği AirPods ile çalışması için de gizliden gizliye geliştiriyormuş.

iOS 26 Beta 6 sürümünde, AirPods’un iki sapına aynı anda basılarak tetiklenen yeni bir hareket keşfedildi. Söylenene göre bu hareket “Çeviri” uygulamasıyla ilişkilendirilmiş. Şimdilik bu özellik yalnızca AirPods Pro (2. nesil) ve AirPods (4. nesil) modellerinde çalışıyor.

Çeviri işlemi iPhone'lardan gerçekleşip, kulağınıza ulaşacak

Apple bu özelliği WWDC25’te açıklamamıştı ancak Bloomberg yılın başında böyle bir geliştirme üzerinde çalışıldığını yazmıştı. Bu, mevcut Canlı Çeviri’nin doğal bir entegrasyonu olacak ve giyilebilir teknolojiler için sektörde önemli bir gelişme niteliğinde.

Henüz hangi iPhone modellerinin destekleyeceği net değil çünkü çeviri tamamen AirPods üzerinde çalışmayacak. Büyük ihtimalle Apple’ın diğer Canlı Çeviri özellikleriyle aynı donanım gereksinimleri olacak. Şimdilik bazı yeni söylentiler, bu özelliğin yalnızca iPhone 17 serisine özel olabileceğini öne sürüyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.