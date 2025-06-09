Apple, WWDC 2025 etkinliğinde AirPods 4, AirPods 4 ANC ve AirPods Pro 2 modellerine yönelik yeni ses ve kamera özelliklerini duyurdu. Uzaktan video kaydı, gelişmiş mikrofon kontrolü ve ses izolasyonu gibi yenilikler, cihazların kullanım alanını genişletiyor. Bu özellikler, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26 ile birlikte ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC 2025’i bu akşam gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında AirPods 4, AirPods 4 ANC ve AirPods Pro 2 modellerine yönelik bazı yeni özellikler tanıtıldı. Yeni özellikler, ses kaydı ve kamera kontrolü gibi işlevlerle kullanım alanını genişletiyor.

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde AirPods’a gelen yeni özellikleri de duyurdu. Artık kullanıcılar, AirPods ile hareket halindeyken bile yüksek kalitede ses kaydı yapabiliyor. Uyumlu iPhone ve iPad cihazlarda, kamera uygulaması açıkken AirPods’un gövdesine basarak video kaydı başlatmak veya durdurmak mümkün.

AirPods 4, AirPods 4 ANC ve AirPods Pro 2 modellerine gelen yeni özellikler

Aynı zamanda ses izolasyonu sayesinde arka plan gürültüsü engelleniyor, böylece görüşmeler ve kayıtlar daha net hale geliyor. AirPods’ta yer alan H2 çipi ve gelişmiş mikrofon sistemi, telefon görüşmeleri ve FaceTime gibi uygulamalarda daha doğal ve anlaşılır bir ses iletimini mümkün kılıyor. Yeni ses ve kamera özellikleri; iPhone, iPad ve Mac üzerinde çalışan birçok yerleşik ve üçüncü taraf uygulamayla uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

Yeni özellikler, şimdilik yalnızca Apple Geliştirici Programı’na kayıtlı kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. Geniş kullanıcı kitlesi içinse önümüzdeki ay başlayacak olan açık beta süreciyle erişime sunulması bekleniyor. AirPods 4, AirPods 4 ANC ve AirPods Pro 2 modellerini kapsayan bu yenilikler, sonbaharda iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26 güncellemeleriyle birlikte ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak kullanıcılara ulaştırılacak. Apple, güncellemenin bölgesel veya dil bazlı farklılıklar gösterebileceğini de özellikle belirtti.