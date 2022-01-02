Yeni nesil AirPods Pro 2 kulaklıklarında önceki modellerden oldukça farklı iki yeni özellik yer alabilir. Yeni bir özellikle ses kalitesinin kayda değer oranda artırılacağı öne sürülürken bu yönde karşılaşılacak teknolojik engellerin nasıl aşılacağına dair net bir açıklama gelmiş değil.

Geçtiğimiz haftalarda AirPods Pro kulaklıkların ikinci nesil modellerinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve genel özelliklerine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi de Apple’ın yeni ürününde son teknolojilerinin yer alabileceği ortaya çıktı. Apple cihazlar hakkında yaptığı analizlerle sektörde tanınan bir isim olan Ming-Chi Kuo, yeni AirPods Pro kulaklıklarda iki farklı özelliğin yer alabileceği açıklamasında bulundu. Eğer açıklama doğruysa yeni kulaklıkların kayda değer oranda daha farklı olması beklenebilir.

Artırılmış ses kalitesi ve ses çıkaran şarj kutusu…

Şu anda mevcut AirPods modellerinde Apple’ın Lossless Audio Codec (ALAC) olarak adlandırdığı ‘kayıpsız ses sıkıştırma teknolojisi’ bulunmuyor. Basitçe anlatmak gerekirse bu teknoloji sayesinde ses dosyaları daha yüksek kalitede dinlenebiliyor. Şu ana kadar geliştirilen bütün AirPods modelleri, Bluetooth ile telefona bağlandığı için ses dosyalarının kalitesinde bir düşüş kaçınılmaz oluyor. Ancak iddialara göre yeni nesil AirPods Pro kulaklıklarda bu yeni teknoloji yer alabilir.

Apple’ın ALAC teknolojisi şu an için yalnızca Apple Music gibi platformlardan iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K ve Apple HomePod üzerinden kullanılabiliyor. Uzmanlara göre eğer şirket gerçekten bu teknolojisini AirPods Pro modeli için de kullanmayı düşünüyorsa bazı problemlerin üstesinden gelmesi gerekecek. ALAC teknolojisinin olumsuz yönlerinden birisi, yüksek kaliteli dosya aktarımı sebebiyle fazla yer kaplaması. Bunun yanı sıra Bluetooth ile bu teknolojinin nasıl hayata geçirileceği de tartışma konusu olarak kalmaya devam ediyor.

Öte yandan AirPods Pro 2 hakkında bir diğer iddia da şarj kutusunun ses çıkaracak olması. Şu anda Find My uygulaması kullanıldığında kulaklıkların kendisinden çıkan ses ile nerede olduklarını bulabiliyorsunuz. Bu özelliğin yeni kulaklıkların şarj kutusuna da ekleneceği öne sürülüyor. Buna ek olarak, 2022 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülebileceği iddia edilen AirPods Pro 2 kulaklıkların tasarımında daha ‘fit’ bir yaklaşım olabileceği belirtiliyor.