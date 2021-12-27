Apple, iPhone 13 Pro ile Çekilmiş 3 Yeni Reklam Paylaştı

Fotoğraf ve video dendiği zaman iPhone en sevilen kameraya sahip telefonlardan birisi olarak öne çıkıyor. Kamerasının bu başarısıyla sık sık övünen Apple da iPhone 13 Pro kamerasıyla çekilmiş ve her birinde kameranın farklı bir özelliğinin öne çıktığı üç yeni eğlenceli reklam paylaştı.

Çoğunuzun da bildiği üzere Apple, tanıtıldığı ilk günden beri iPhone 13 Pro’nun kamerasının yapabileceklerini ve yeteneklerini öve öve bitiremiyor. Daha önce pek çok -özellikle de bağımsız- yönetmen tarafından sadece iPhone kamerası kullanarak çekilmiş filmler de mevcut.

Teknoloji devinin yayımladığı üç yeni “Shot on iPhone” (iPhone ile çekilmiştir) başlıklı reklam ise kameranın hakkını oldukça eğlenceli ve dramatik bir şekilde ortaya koyuyor. Reklamların her birisi; iPhone 13 Pro kamerasının farklı, spesifik bir özelliğine odaklanıyor.

Sinematik mod özelliği

Sözü geçen üç reklamdan ilki olan “Detectives” (Dedektifler) isimli reklamda bir arabanın içinde oturan iki dedektif, kameranın odağını çekim esnasında nesneler arasında kaydırmanızı sağlayan ‘Sinematik mod’ üzerine konuşuyor. Ön planda duran karakter ‘ana karakter’ olduğu için odağın onda olduğunu, yanındaki dedektifin ise yardımcı rolde olması sebebiyle puslu olduğunu söylemesi üzerine yardımcı roldeki dedektifin asıl katil olabileceğini söylemesiyle odak bu sefer de ona kayıyor.

Gelişmiş düşük ışık özelliği

İkinci reklam olan “The Basement”ta (Bodrum) ise bir kadının karanlık bir evde dolaşırken ürpertici bir sesin “Bana yardım et!” şeklinde tekrar tekrar sayıkladığını görüyoruz. Sesleri takip ederek bodrum katının kapısını açarken “Korkuyorum... böylesine düşük ışıkta görüntü kalitesinin düşmesinden” diyen kadına hayaletimsi ses ise kalitenin “son derece iyi göründüğünü” söyleyerek güvence veriyor.

3x optik zoom özelliği

“Pavel” isimli son reklamda ise bizi, arka planda kasvetli bir müziğin çaldığı bir ortamda tek başına sandalyede oturan bir adamın siyah-beyaz çekimdeki görüntüleri karşılıyor. Bu sırada içeriye giren bir kadın ise Rusça bir şekilde ona iyi olup olmadığını soruyor ve daha sonra da “bu yavaş sinir bozucu yakınlaştırma, deliliğe doğru düştüğünüz anlamına geliyor” diyerek kameranın 3x optik zoom özelliğine dikkat çekiyor.