İki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Apple kullanıcılarının vazgeçilmezi haline gelen AirPods Pro'nun yeni nesil sürümü için yeni detaylar gelmeye başladı. Etrafta dolaşan son dedikodulara göre 2022 yılının sonbaharında satışa çıkması planlanan akıllı kulaklıkta, önceki modele kıyasla köklü değişiklikler olması bekleniyor.

Apple’ın geliştirdiği Airpods kulaklıklar ilk olarak Eylül 2016’da duyurulmuş ve birkaç ay sonra da satışa sunulmuştu. Bundan iki buçuk yıl kadar sonra ise daha iyi pil ömrü ve Siri gibi özelliklerin bulunduğu ikinci nesil AirPods gelmişti.

2019 yılının sonbaharında piyasaya sürülen gelişmiş kulaklık AirPods Pro; kısa sürede çoğu kullanıcının favorisi haline gelerek en çok satanlar arasına adını yazdırmıştı. TFI Securities'den Ming-Chi Kuo'nun yeni bir raporuna göreyse, AirPods Pro'ya ilk güncellemenin önümüzdeki yıl içerisinde gelmesi oldukça muhtemel. Apple’ın genellikle ilkbahar ve sonbaharda yeni ürünler çıkardığı ve etrafta dolaşan söylentiler göz önüne alındığında, ikinci nesil AirPods Pro’nun 2022 yılının sonbaharında geleceği tahmin ediliyor.

Yeni nesilde kulaklık sapı tamamen ortadan kalkabilir

Bloomberg'den Mark Gurman, daha önce yaptığı açıklamada sıradaki AirPods Pro modelinin öncekilerden tamamen farklı bir tasarıma sahip olacağını söylemişti. Buna göre, tıpkı daha önce ilk AirPods’tan AirPods Pro’ya geçiş olurken olduğu gibi, kulaklık saplarının daha da küçülmesi; hatta belki de tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Bu her ne kadar ‘kulağa’ harika gelse de bunun yaşanması ve dokunacak bir sapın ortadan kalkması halinde kulaklıkları kullanma şeklimizin ne şekilde değişeceğini görmek son derece ilginç olacak gibi duruyor.

Söylentilere göre AirPods Pro 2'de bulunması beklenen bir diğer önemli özellik ise kalp atış hızı ölçüp sağlığınızı gözlemleyerek, bir gariplik sezdiğinde sizi uyaracak olan sağlık ve fitness sensörleri.

AirPods Pro 2'nin çıkacağı tahmin edilen gelecek yılın sonbaharına kadar henüz önümüzde bol bol zaman olduğu için, bu söylentilerin doğrulanıp yalanlanması ve daha fazla sızıntının yaşanması için de fazlaca vaktimiz var. Yeni nesil AirPods Pro’nun, bir önceki modelden ne gibi farklılıkları olacağını zamanla bekleyip göreceğiz.