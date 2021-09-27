Ajax - Beşiktaş Maçının Bahis Oranları Açıklandı

İddia'nın Ajax-Beşiktaş maçı için belirlediği oranlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Oranlardaki dengesizlik büyük tartışma konusu oldu.

Ülkemizde spor müsabakalarına bahis yapmak isteyenlerin kullanabileceği tek yasal sistem İddaa'nın sistemidir. Farklı sitelerde gördüğümüz bahis oranları da İddaa için belirlenen oranların aynısıdır, zaten yasal siteler de aslında İddaa üzerinden bahis yapma şansı verir.

Ülkemizin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Beşiktaş'ın yarın akşam Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geleceği maç da İddaa bültenindeki yerini aldı. Belirlenmiş olan oranlar ise genel olarak tepki çekti.

"Bu nasıl oran?" dedirtti:

Beşiktaş'ın galibiyetine 11 oran verilirken, beraberliğe 5.60, Ajax galibiyetine ise 1.06 oran açıklandı. Bu oranların arasındaki dengesizlik de sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Normalde bu oranları bültenlerde çok büyük güç farkı olan takımlar arasında oynanan maçlarda görmeye alıştığımız için durum tepki çekti.

Oranların arkasındaki en büyük etmen olarak ise Beşiktaş'ın as kadrosundan 8 olmak üzere 13 oyuncusunun sakat olması. Siyah beyazlılar sahaya çıkabilecek kadroyu tamamlamak için altyapıdan genç oyuncuları da takıma dahil etme yoluna gitti.