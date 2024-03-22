AJet'ten Ucuza Bilet Kampanyası: Sadece 1 Euro

Türk Hava Yolları bünyesinde kurulan AJet, ucuza bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında biletler, 1 euro + vergiler şeklinde ödemelerle satın alınabilecek.

Türk Hava Yolları'nın geçmişte "Anadolu Jet" olarak anılan, birkaç ay önce alınan bir karar ile "AJet" olarak yeniden isimlendirilen havacılık şirketi, dikkat çeken bir kampanya başlattı. Vatandaşlar, sınırlı süreli bu kampanya kapsamında bazı lokasyonlar için 1 euro + vergiler ve 1 dolar + vergiler şeklinde uçak bileti satın alabilecekler. Gelin hep birlikte bu kampanyanın detaylarına yakından bakalım.

AJet'in başlattığı ucuz uçak bileti kampanyası kapsamında vatandaşlar, 22-24 Mart tarihleri arasında 1 euro + vergiler şeklindeki fiyatlardan uçak bileti alacaklar. Kampanya, 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak.

Kampanya ile ilgili bilinmesi gerekenler:

AJet tarafından başlatılan kampanya, yurt içi uçuşlar için geçerli olmayacak. Vatandaş, yurt dışından Türkiye'ye aldığı uçak biletlerinde 1 euro + vergiler, Türkiye'den yurt dışına aldığı biletler için de 1 dolar + vergiler şeklinde ödeme yapacak. AJet tarafından yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 50 bin koltuk sınırı bulunduğu belirtildi.

1 dolar + vergiler karşılığında bilet alabileceğiniz rotalar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel

İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon

İstanbul Sabiha Gökçen - Milano

İstanbul Sabiha Gökçen - Paris

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih

Ankara - Bakü

Ankara -Belgrad

Ankara - Beyrut

Ankara - Bişkek

Ankara - Dubai

Ankara - Paris

Ankara - Viyana

Ankara - Beyrut

İzmir - Belgrad

1 euro + vergiler karşılığında bilet alabileceğiniz rotalar: