AJet'ten Ucuza Bilet Kampanyası: Sadece 1 Euro

Türk Hava Yolları'nın geçmişte "Anadolu Jet" olarak anılan, birkaç ay önce alınan bir karar ile "AJet" olarak yeniden isimlendirilen havacılık şirketi, dikkat çeken bir kampanya başlattı. Vatandaşlar, sınırlı süreli bu kampanya kapsamında bazı lokasyonlar için 1 euro + vergiler ve 1 dolar + vergiler şeklinde uçak bileti satın alabilecekler. Gelin hep birlikte bu kampanyanın detaylarına yakından bakalım.
AJet'in başlattığı ucuz uçak bileti kampanyası kapsamında vatandaşlar, 22-24 Mart tarihleri arasında 1 euro + vergiler şeklindeki fiyatlardan uçak bileti alacaklar. Kampanya, 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak.
Kampanya ile ilgili bilinmesi gerekenler:
AJet tarafından başlatılan kampanya, yurt içi uçuşlar için geçerli olmayacak. Vatandaş, yurt dışından Türkiye'ye aldığı uçak biletlerinde 1 euro + vergiler, Türkiye'den yurt dışına aldığı biletler için de 1 dolar + vergiler şeklinde ödeme yapacak. AJet tarafından yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 50 bin koltuk sınırı bulunduğu belirtildi.
1 dolar + vergiler karşılığında bilet alabileceğiniz rotalar:
- İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam
- İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü
- İstanbul Sabiha Gökçen - Basel
- İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad
- İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
- İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
- İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai
- İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag
- İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon
- İstanbul Sabiha Gökçen - Milano
- İstanbul Sabiha Gökçen - Paris
- İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine
- İstanbul Sabiha Gökçen - Roma
- İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna
- İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis
- İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana
- İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih
- Ankara - Bakü
- Ankara -Belgrad
- Ankara - Beyrut
- Ankara - Bişkek
- Ankara - Dubai
- Ankara - Paris
- Ankara - Viyana
- Ankara - Beyrut
- İzmir - Belgrad
1 euro + vergiler karşılığında bilet alabileceğiniz rotalar:
- Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
- Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
- Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
- Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen
- Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen
- Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen
- Dubai - İstanbul Sabiha Gökçen
- Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
- Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
- Milano - İstanbul Sabiha Gökçen
- Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
- Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
- Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
- Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
- Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
- Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
- Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
- Bakü - Ankara
- Belgrad - Ankara
- Beyrut - Ankara
- Bişkek - Ankara
- Dubai - Ankara
- Paris - Ankara
- Viyana - Ankara
- Beyrut - Adana
- Bakü - İzmir