Akaryakıt Sektörü Yükselen Fiyatlara Çözüm İçin Toplanacak

Uçuşa geçen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bir toplantı gerçekleştirilecek. EPDK'nın liderliğinde gerçekleştirilecek bu toplantı kapsamında hem vatandaşa uygun fiyatlı akaryakıt verme olasılıkları hem de istasyonları rahatlatma önerileri konuşulacak.

Türkiye'de uzun zamandır konuştuğumuz meselelerin başında akaryakıt fiyatları geliyor. Herkesin bildiği üzere benzin ve motorin fiyatı bir süredir uçuşta ve bunun önü bir türlü alınamadı. Bu durum bireysel tüketiciler için de sektör üyeleri için de iyi değildi. Zira kar marjı sabit olan akaryakıt istasyonları bu süreçte iflas bayrağını çekti. Vatandaş ise farkında olmadan akaryakıt enflasyonunun kurbanı oldu. Taşımacılığın vazgeçilmezi olan motorin, hemen her şeyin maliyetini artırdı...

Ancak bugün, akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli bir gün. Öyle ki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün bir toplantı gerçekleştirecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın liderliğinde gerçekleştirilecek bu toplantı kapsamında akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için çözüm ya da çözümler aranacak. Buna paralel olarak zorda olan benzin istasyonları için de arayışlarda bulunulacak.

Nakit alımlara indirim düşünülüyor

Edinilen bilgilere göre üzerinde durulan konulardan bir tanesi, nakit para ile yapılacak alımlarda daha düşük fiyatlı tarife belirlenmesi olacak.Örneğin benzinin litre fiyatı 20 TL iken vatandaş, nakit ile alım yapacağını söylediği zaman bu tutar 18 TL'ye düşecek. Düşük tarifenin yanı sıra nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep de değerlendirilecek. Zirvede ayrıca fiyat artışlarının satışlara etkisi de değerlendirilecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl değişti?

Bir aracınız olmayabilir. Bu nedenle de akaryakıt fiyatlarını önemsemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden şimdi sizlere, akaryakıt fiyatlarının 31 Aralık'tan bugüne kadar nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Böylelikle fiyatların ne hale geldiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

31 Aralık 2021'de İstanbul Anadolu yakasındaki* benzin fiyatı 12,31 TL idi. Aynı gün, motorin ise 11,45 TL'den satın alınabiliyordu. Yani o günün asgari ücreti olan 2825 TL ile 229 litre benzin, 246 litre motorin alınabiliyordu Bugün benzinin litresi 18,73 TL, motorinin litresi ise 19,73 TL. Bugün bir asgari ücretli (4.250 TL) 226 litre benzin, 215 litre motorin alabiliyor. Oysaki asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı... Durumun vahametini buradan anlayabilirsiniz.

(*): Kaynak Petrol Ofisi fiyat arşivi.