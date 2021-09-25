AkbankLAB ve imeceLAB ortaklığında geliştirilen "Gelecek İçin Sürdürülebilir Finans Programı" geleceğimiz için sürdürülebilir yollar arıyor.

İnsan nüfusu hızla artıyor ve yetersiz kalan doğal kaynaklar küresel krizleri ortaya çıkarıyor. Özellikle iklim kriziyle birlikte sel, kuraklık, yangın gibi felaketler her geçen gün artarak ilerliyor. Bunun sonucunda da eğitimden sağlığa, ekonomiden iklime kadar büyük bir risk bizleri bekliyor.

Günümüzde döngüsel ekonomi modellerine geçişle birlikte daha adil, çevreci ve şeffaf ekonomik modeller oluşmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve toplumsal etkilerinin incelenmesi, geleceğimizi düşünerek sorumluluk alınması için finans sektörünün de gerekli finansmanı sağlamak için önemli bir sorumluluğu var.

Bu konuda çalışmalar yapan Akbank LAB ve imeceLAB, "Sosyal ve çevresel etkiyi odağına alan kapsayıcı ve sürdürülebilir finansal sistemleri nasıl yaratabiliriz?" sorusu üzerinden yeni çözüm olanakları arayan "Gelecek İçin Sürdürülebilir Finans" programını başlatıyor.

Toplamda 2 hafta sürecek Gelecek İçin Sürdürülebilir Finans Programı'nda Sosyal inovasyon ve sürdürülebilir finansmanın temel prensipleri üzerinde durulacak. Ayrıca İnsan Odaklı Tasarım metodolojisine uygun olacak atölye çalışmalarıyla birlikte uzman mentor ağı desteği ve sosyal girişimcilik ekosistemine erişim imkanı sunularak öğrenmeye dayalı bilgi ve deneyim alanı sunulacak.

Para ödülü bulunan programa nasıl başvurabilirim?

Gelecek için sürdürülebilir finans sistemlerinin arandığı etkinlikte 3 takıma toplamda 60.000 TL'lik para ödülü dağıtılacak. Programa katılan ekiplerden birinciye 35.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL para ödülü dağıtılacak. Başvuru yapmak için gerekli olanlar ise 18 yaş üstü olmak, 2-5 kişilik bir takım oluşturmak ve sürdürülebilir finans konusunda ilgi ve motivasyona sahip olmak şeklinde açıklanıyor.

Eğer sizler de Akbank LAB ve imeceLAB ortaklığında gerçekleştirilen bu programa katılmak istiyorsanız, buraya tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

Gelecek için sürdürülebilir finans programında bizleri neler bekliyor?

Etki Yatırımcılığı

Bir yatırım yapmadan önce enine boyuna düşünmek gerekir. Etki yatırımcılığı ise bunu daha sistematik bir halde kurgulamayı amaçlıyor. Yatırımlar öncesi, sırası ve sonrasında gözetilecek çevresel etkinin ölçümleneceği sistemlerin nasıl tasarlanabileceği ile ilgili fikirler ortaya çıkarılacak.

Sorumlu Tüketim

Tüketiciler, elindeki satın alma gücünü sürdürülebilir düzeyde bilinçli kararlar vererek harcaması gerekir. Sorumlu tüketim de bireylerin bu kararları vermesini sağlayacak mekanizmaların nasıl inşa edileceğini araştırıyor.

Finansal Kapsayıcılık

Finansal olarak kırılgan kitleleri de herkes kadar finansal ürün ve servislerden faydalandırabilir miyiz? Finansal kapsayıcılığın araştırdığı şey bu. Bunun için gerekirse bu kitlelerin ihtiyacına uygun ürün ve servislerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Sağlam bir ekonomi olması için sürdürülebilir sistemlere ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir ekonomiye geçmek için sürdürülebilir, inovatif ürün ve hizmetlerini nasıl tasarlayabiliriz? Başlık altında aranan şey bu.

Etkinlik programı nasıl işliyor?

Gelecek için sürdürülebilir finans programına katılmak isteyenlerin karşısına 3 aşamalı bir etkinlik programı çıkıyor. Vikimatron ve mini zirve gerçekleşti, ancak program başvuruları 28 Eylül'e kadar devam ediyor. 30 Eylül'de ise başvuru sonuçları açıklanacak. Başvuru sonuçlarının açıklanmasına kadar geçen süre 1. aşama olarak görülüyor. Bu aşamanın ardından karşımıza 2. aşama geliyor.

2 Ekim'de Oryantasyon ve İçgörü Atölyesi ile başlayacak 2. aşama, 6 Ekim'de Tanımlama Atölyesi, 9 Ekim'de ise Fikir Üretme Atölyesi ile sonlanacak.

Son aşama olan 3. aşama ise 12 Ekim'de Prototipleme Eğitimi, 14 Ekim'de Ara Değerlendirme, 16 Ekim'de ise Final Buluşması ile tamamlanıyor.