Xiaomi'nin kardeş markası olarak ticari yaşamını sürdüren Huami, düzenlediği bir etkinlikte yeni akılı saati Amazfit Verge Lite'ı duyurdu. Bu akıllı saat, 20 güne varan bekleme süresi ve uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir yıl önce "Amazfit Verge" isimli bir akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmıştı. Kullanıcılara önemli özellikler sunan bu akıllı saat, uygun fiyatı ile de ön plana çıkmıştı. Şimdiyse Xiaomi'nin kardeş markalarından olan Huami, bu akıllı saatin kırpılmış bir versiyonu olan Amazfit Verge Lite'ı tüketicilerle buluşturdu.

Huami'nin tanıttığı yeni akıllı saat, tasarım açısından Amazfit Verge'e fazlasıyla benziyor. Bu akıllı saate teknik özellikler cephesinden baktığımız zaman, 1.3 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı doğrudan gözümüze çarpıyor. Ayrıca Amazfit Verge Lite'ın dahili GPS + GLONASS özellikleri, bu akılı saati biraz daha ön plana çıkarmayı başarıyor.

Karşınızda Amazfit Verge Lite

Yapılan açıklamalara göre Amazfit Verge Lite; yürüyüş, koşu ve bisiklete binme gibi toplamda 7 farklı spor aktivitesi için farklı modlar sunuyor. Ayrıca bu akıllı saat ile bir aktivite sırasında ne kadar kalori harcandığı da takip edilebiliyor. Artık standart hale gelen adımsayar özelliğinin de bulunduğu akıllı saat, uyku izleme ve kesintisiz kalp atışı izleme özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dikkat çekici özelliklere sahip olan Amazfit Verge Lite, 20 güne varan bekleme süresiyle güçlü bir pile sahip olduğunu gösteriyor. SMS'lerin takip edilmesi, diğer bildirimlerin görüntülenmesi ve hatırlatıcı oluşturulması gibi etkileyici özellikler de bulunduğu bu akıllı saatin fiyatı 66 dolar (yaklaşık 450 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.