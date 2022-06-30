Akıllı saatler, pek çoğumuz için vazgeçilmez ürünler haline geldi. Ancak hangi akıllı saati tercih edeceğinize karar vermek pek de kolay değil. Zira piyasada sayısız ürün var. Peki akıllı saat almadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yaşanan teknolojik gelişmeler, akıllı cihazların ve mobiliteyi öne çıkaran ürünlerin önemini artırdı. Örneğin; akıllı saatler. Bundan 5-6 yıl önce pek de önemsenmeyen akıllı saatler, artık pek çok kişi için vazgeçilmez hale geldiler. Peki yeni bir akıllı saat alırken hangi unsurları göz önünde bulundurmalıyız?

Türkiye’de teknolojik ürünlere erişim pek de kolay değil. Çünkü akıllı ürünler genel olarak ithal ediliyor ve döviz kurundaki yükseklik, ürünlerin fiyatını artırıyor. Şimdi sizlerle, akıllı saat modelleri arayışına girdiğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Çünkü vereceğiniz paranın hakkını sonuna kadar alacağınızdan emin olmak için doğru bir tercih yapmalısınız. Hazırsanız başlayalım.

Akıllı saat alırken nelere dikkat edilmeli?

İşletim sistemi ile uyumluluk

Akıllı saat alırken bakmanız gereken ilk şey kullandığınız telefonla olan uyumudur. Bu kriter, fiyattan bile önemlidir. Tüm üretici markalar, saatlerinin hem iOS hem de Android ile sorunsuz çalıştığını iddia eder. Ki söyledikleri, özünde doğrudur. Fakat her zaman değil. Örneğin Samsung marka bir telefon kullandığınızı varsayalım, beğendiğiniz akıllı saat de Apple Watch 7 olsun. Maalesef Apple’ın akıllı saatini Android olan cihazlarda kullanamazsınız. Bazı bağımsız geliştiriciler bunun için güvenli olmayan bazı yan uygulamalar üretmiş olsa da resmi destek söz konusu değil.

Tam tersi bir durum da çoğunlukla geçerlidir. Bir iPhone kullanıcısı neredeyse dünya üzerindeki tüm akıllı saatleri kullanabilir. Ama burada da ortaya performans sorunu çıkabilir. Teknoloji severler bilir ki yıllardır “iOS kapalı kutu” klişesi vardır ve bu durum doğrudur. Huawei, Samsung, Xiaomi gibi dev markalar akıllı saatlerini iOS ile uyumlu hale getirmiş olsa da bu tip akıllı telefon üreticilerinin ürünleri her zaman Android işletim sisteminde daha stabil ve doğru çalışır. Alacağınız üründen tam performans almak istiyorsanız eğer tavsiyemiz işletim sisteminizle tam anlamıyla uyum içinde çalışacak bir modele yönelmenizdir.

Ekran teknolojisi: OLED, LCD, AMOLED?

Ekran teknolojisi görsel tatmin anlamında olduğu kadar, performans anlamında da önemli bir yere sahip. Üreticiler pil performanslarını her geçen gün optimize ediyor olsa da daha iyi ekran teknolojisinin pil performansına maalesef negatif bir etkisi vardır. Ekran teknolojileri saatin görüntü kalitesiyle, renklerin canlılığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden oldukça önemli olacak bir seçimdir. Fakat iyi bir ekran teknolojisi aynı zamanda diğerlerine göre daha fazla enerji tükettiği için kullanım süresini düşürür. Bu durumda pek çok seçeneğiniz var, bunun için bazı örnek senaryoları şu şekilde sıralayalım:

Hem en iyi ekran teknolojisi kullanıp hem de pil performansından ödün vermemek için saatinizin kadranını her zaman açık tutmayabilirsiniz. Kadran duvar kağıdını animasyonsuz seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

açık tutmayabilirsiniz. Kadran duvar kağıdını animasyonsuz seçenekleri değerlendirebilirsiniz. En iyi ekran teknolojisini dilediğiniz animasyonlu kadranı kolunuzda taşıyarak pilden feragat eder, yanınızda şarj aleti taşıyabilirsiniz. (Pek çok üst düzey modelin hızlı şarj desteği bulunuyor.)

taşıyabilirsiniz. (Pek çok üst düzey modelin hızlı şarj desteği bulunuyor.) İşlevsellikle ilgileniyorsanız ortalama bir ekran teknolojisi seçip hem önceki seçenekleri gerçekleştirebilir hem de daha uzun bir kullanıma sahip olabilirsiniz.

AMOLED ekran teknolojisi gerçekten başarılı ve kullanmaya değer fakat pil performansı da en az ekran kadar önemli. Bu yüzden beğendiğiniz modelin ekran teknolojisini incelerken beklentilerinizi göz önünde bulundurun. Canlı ve parlak renkler mi, optimize performans mı, yoksa her ikisi de mi?

Tasarım ve kişiselleştirme

Bize göre akıllı saati akıllı saat yapan en önemli özelliklerden biri tasarım ve kişiselleştirme denebilir. Kayış seçenekleri saatinizi kişiselleştirme ve tam anlamıyla bir aksesuara çevirme adına önemlidir. Birden fazla kayış satın aldığınızda o günki giyiminize uyum sağlayabilecek seçimler de mümkün hale gelir.

Diğer bir kısım ise saatin tasarımı. Yuvarlak, dikdörtgen ya da ince ekran olmak üzere pek çok farklı akıllı saat tasarımı var. Genellikle yuvarlak olanlar klasik anlayışa daha uygun ve daha geleneksel görünüyor. Örneğin Huawei Watch GT 2 modeli, dışarıdan bakıldığında çoğu zaman klasik bir saat olarak algılanacaktır. Buna karşın Apple Watch SE ya da Xiaomi Mi Watch tam anlamıyla yeni nesil bir akıllı saat görünümüne sahiptir. Bu noktada nasıl bir aksesuara sahip olmak istediğinize giyim tarzınız, duruşunuz ve karakterinizi düşünerek karar vermeniz faydalı olacaktır. Saat, tamamlayıcı bir unsur olacağı için kolunuzda sizinle uyum içinde olmalıdır.

Uygulamalar ve özellikler

Görünümü tamamladıktan sonra artık akıllı saati akıllı saat yapan işlevlere geçebiliriz. Burada akıllı saatin desteklediği uygulamalar en önemli konuların başında yer alır. Yine kullanım amacı en önemli faktörlerden biridir. Belki de bu kriter sizin için önemsiz olabilir.

Satın almayı düşündüğünüz akıllı saat için optimize edilmiş uygulamalar listesini işletim sistemine göre listeleyebilirsiniz. Örneğin Spotify, Apple Music, Uber, WhatsApp gibi pek çok uygulamayı akıllı saatlerden kontrol etmek mümkündür. Bu özellikle yoldayken telefonunuzu cebinizden/çantanızdan çıkarmadan hareket edebilmenizi sağlar.

Daha önemli olan işlevlerden biri ise çağrı yanıtlayabilmedir. Bu özellik akıllı saatler arasında ayrıştırıcı bir özelliktir. Pek çok akıllı saat gelen çağrıyı gösterir fakat anlık olarak saatiniz üzerinden konuşma gerçekleştirmeye izin vermez.

Aynı durum gelen mesajları (WhatsApp, SMS) görüntüleme ve yanıtlamada da geçerlidir. Yine bazı modeller sadece görüntülemeye izin verirken bazıları yanıtlamanıza da izin verir. Bu iki özellik de oldukça değerli ve önemli özelliklerdir ve cihazlar arasında ciddi bir farka sebep olur.

Bu noktada yine beklenti ve kullanım amacı devreye girer. Kullandığınız ya da kullanacağınız uygulamaların potansiyel saatinizle optimize olup olmadığını mutlaka değerlendirmelisiniz.

Sağlık ve spor uygulamaları

Akıllı saatlerin en cezbedici özellikleri sağlık ve spor uygulamaları olabilir. Sağlık uygulamaları arasında adım sayma, kalp atış hızı takibi, EKG, uyku yönetimi, stres yönetimi ve SpO2 gibi analizler yer alır. Akıllı saatler bu analizleri mekanizmalarında barındırdıkları sensörlerle sağlarlar ve akıllı saatin kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri budur.

İyi bir sensör teknolojisine sahip akıllı saat yukarıdaki verileri neredeyse tamamen doğru verir. Yukarıdaki veriler sizin için önemliyse ve yanılmak istemiyorsanız sensör teknolojilerini mutlaka araştırmalısınız. Buna ek olarak sağlık durumunuzu takip edeceğiniz uygulama da marka tarafından sağlanır, bu uygulamanın arayüzü, sunduğu veri kalitesi ve depolaması da kontrol edilmesi gerekenler arasında yerini almalı.

Diğer öne çıkan konu ise spor uygulamaları olarak görünüyor. Artık akıllı saat üreticisi markalar pazarlama aşamasında “120 farklı spor aktivitesi desteği” gibi sloganları ön plana çıkarıyor. Bu spor/fitness yapmayı sevenler için kesinlikle önemli bir özellik.

Örneğin düzenli olarak yüzdüğünüzü varsayalım. Bazı akıllı saatler yüzme sırasında kaç kalori yaktığınız, ne kadar enerji harcadığınız, ne kadar süre yüzdüğünüz gibi pek çok veriyi depolar ve gelişiminizi takip etmenizi sağlar. Bazı akıllı saatler daha da ileri giderek verilerinize göre size öneriler sunar. Bu oldukça önemli bir özelliktir. Düzenli olarak bir spor/fitness aktivitesine sahipseniz hem spor desteğini hem de uygulamanın sunduğu verileri mutlaka araştırmalısınız.

Yukarıda sıraladığımız önerilerin tamamı beklentilerle alakalıdır. Bu yüzden ürünlere bakmadan önce “mutlaka olmalı” ve “olsa da olur olmasa da” dediğiniz özelliklerin en azından genel hatlarını belirlemeniz, seçiminiz sırasında size faydalı olacaktır.