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Ses Kaydı Yapabilen Nothing Ear (3a) Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Nothing, kablosuz kulaklıklarda devrim niteliğinde özelliklere sahip yeni kulaklığı Nothing Ear (3a)'yı tanıttı.

Ses Kaydı Yapabilen Nothing Ear (3a) Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Nothing, sektörde şahsına münhasır tasarımlarıyla bilinir ama bu sefer sadece göze değil, doğrudan ezberlerimize oynamaya niyetli.

Yeni Nothing Ear (3a), bütçe dostu çizgisini bozmadan, fiyat segmentinde eşine az rastlanır özelliklerle sahneye çıktı.

İçerikten Görseller

Ses Kaydı Yapabilen Nothing Ear (3a) Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Âdeta küçük bir kayıt cihazı gibi

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Ear (3a)’nın en büyük numarası, içinde barındırdığı 32MB’lık dâhili flaş hafıza. "Bu devirde 32MB ile ne yapılır?" demeyin, Nothing mühendisleri bu alana Audio Snapshot adında harika bir özellik sığdırmış. Yolda yürürken dinlediğiniz bir şarkıyı veya podcast'i tek bir dokunuşla kulaklığa kaydedebiliyorsunuz. Sonrasında Nothing X uygulaması üzerinden bu sesleri düzenlemek, paylaşmak, hatta metne dökmek tamamen size kalmış.

Bitti diye düşünüyorsanız hayır... Artık iki saate kadar telefon görüşmelerinizi ve online toplantılarınızı da kaydedebileceksiniz. Tabii kayıt başladığında karşı tarafa ufak da olsa bir sesli uyarı gittiğini belirtelim.

42 saate kadar pil ömrü

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Gelelim performans kısmına. Yeni model, 12mm dinamik sürücüleri ve LDAC desteğiyle yüksek çözünürlüklü ses vadediyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) performansı ise bir önceki nesle göre %17 oranında artırılarak 45dB seviyesine çıkarılmış. Yani metrobüsteki o uğultu bile artık canınızı sıkamayacak.

Pil ömrü ise asıl öne çıkan nokta. ANC kapalıyken kutusuyla birlikte 42 saate varan bir kullanım süresi sunuyor. Şarjınız bitse bile 5 dakikalık hızlı bir dolum, size 1 saatlik müzik keyfi olarak geri dönüyor.

Siyah, beyaz ve sarı renklerin yanına bir de yepyeni pembe seçeneğini ekleyen Nothing Ear (3a), hem tarz sahibi olmak hem de teknolojinin sınırlarını zorlamak isteyenler için tam bir fiyat-performans canavarı olmaya aday.

Nothing Ear (3a) fiyatı

Nothing Ear (3a), 99 dolar (Avrupa'da 99 euro) fiyat etiketiyle duyurulmuş durumda.

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