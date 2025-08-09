Akıllı saatleri birçok farklı amaç için kullanıyoruz fakat yeni bir araştırma, stres ölçümü konusunda sanılanın aksine iyi sonuç vermediklerini gösteriyor.

Birçok insan, stres seviyesini takip etmek için akıllı saatine güveniyor ama yeni bir araştırmaya göre akıllı saatler bu konuda pek de güvenilir değil. Journal of Psychopathology and Clinical Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, akıllı saatler bazen “heyecanı” stres sanabiliyor.

Araştırmada Garmin vivosmart 4 takan yaklaşık 800 üniversite öğrencisinin kendi hissettikleriyle saatin verileri karşılaştırıldı. Sonuçlar öğrencilerin hissettikleriyle saatin verilerinin tutarlı olmadığını ortaya çıkardı. Yani saatiniz “stres seviyenizi” yüksek gösterdiğinde aslında çok mutlu veya heyecanlı olabilirsiniz.

Stres ölçümü duyguları algılayamıyor

Garmin, stres ölçümünde kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliğini kullandığını söylüyor. Örneğin topluluk önünde konuşmak da merdiven çıkmak da kalbi hızlandırıyor ama bu hislerin temeli farklı.

Araştırmanın yazarlarından Eiko Fried, “Saatler kalp atışını ölçüyor ama bu duygularımızla doğrudan bağlantılı değil. Mutluluk, cinsel heyecan gibi durumlarda da kalp hızlanıyor. Akıllı saat verilerine fazla bağlı yaşamayın çünkü bunlar tıbbi cihaz değil.” diyor.

Peki siz akıllı saatinizin stres seviyesi verilerinin doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.