Samsung Galaxy Watch 8 serisinin teknik özellikleri, kayış türleri ve üç farklı modelin Avrupa fiyatları sızdırılan bilgilerle ortaya çıktı. Yeni Galaxy Watch 8 modelleri, Exynos W1000 işlemci, AMOLED ekran, farklı kayış seçenekleri ve artırılmış depolama ile geliyor. Resmi tanıtıma günler kala yeni seriye ait birçok detay şimdiden ortaya çıkmış oldu.

Samsung’un henüz tanıtmadığı Galaxy Watch 8 serisine ait teknik bilgiler, kayış türleri ve Avrupa fiyatları gün yüzüne çıktı. Üç farklı modelden oluşan yeni serinin, önceki nesle kıyasla dikkat çeken donanım değişiklikleriyle geleceği görülüyor.

Galaxy Watch 8 serisi, temel model Watch 8, geleneksel tasarımıyla öne çıkan Watch 8 Classic ve üst seviye Watch Ultra olmak üzere üç farklı versiyonla kullanıcı karşısına çıkacak.

Samsung Galaxy Watch 8 serisinin sızdırılan özellikleri

Tüm modeller, Samsung’un yeni arayüzü One UI 8.0 ile geliyor ve 3nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos W1000 işlemciden güç alıyor. Seride, temel modelde 32 GB depolama alanı sunulurken, diğer iki modelde bu kapasite 64 GB’a çıkarılmış durumda. Tüm versiyonlarda ise 2 GB RAM bulunuyor.

Yeni seride üç farklı kayış seçeneği yer alıyor. Spor odaklı kullanıcılar için standart model silikon bileklikle gelirken, Watch 8 Classic modelinde hem deri hem silikon malzemenin kullanıldığı hibrit kayış tercih edilmiş. Watch Ultra ise ekstrem sporlar düşünülerek tasarlanmış dayanıklı bir kayışla sunulacak. Ekran tarafında tüm modellerde AMOLED panel ve 3000 nit parlaklık bulunuyor. Watch 8 ve Ultra 1,47 inç ekran boyutuna sahipken, Classic modeli 1,34 inç ekranla geliyor. Safir cam koruması ve gelişmiş sağlık sensörleri tüm modellerde standart olarak yer alıyor.

Samsung Galaxy Watch 8 serisinin fiyat bilgisi

Galaxy Watch 8 serisinin Avrupa fiyatları, önceki modellere kıyasla daha yüksek seviyelerde karşımıza çıkıyor. Serinin 23 Temmuz’da resmiyet kazanması bekleniyor. Sızdırılan fiyat bilgisi ise şu şekilde:

Galaxy Watch 8 (40 mm):

Bluetooth: 379,99 €

Bluetooth + 4G: 429,99 €

Galaxy Watch 8 (44 mm):

Bluetooth: 409,99 €

Bluetooth + 4G: 459,99 €

Galaxy Watch 8 Classic:

Bluetooth: 529,99 €

Bluetooth + 4G: 579,99 €

Galaxy Watch Ultra (2025):