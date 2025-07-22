Akıllı saat pazarında uygun fiyatlı modellerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle giriş ve orta segment cihazlarda temel ihtiyaçlara odaklanan markalar, yeni alternatifler sunmaya devam ediyor. Bu markalardan biri olan Nothing, yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıktı. Şirketin tanıttığı CMF Watch 3 Pro, fiyat-performans odaklı seçenekler arasında yerini aldı.

Nothing, uygun fiyatlı yeni akıllı saati CMF Watch 3 Pro’yu resmen tanıttı. Dahili GPS, AMOLED ekran ve 60 güne kadar pil ömrü sunan bu model, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanlar için seçenekler arasına eklenmiş durumda.

CMF Watch Pro 2’nin devamı olarak gelen yeni model, tasarım anlamında çok fazla yenilik sunmuyor. Metal kasa ve düz çerçeveli yapısıyla tanıdık bir görünüm sunan saat, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Ancak yüzme için uygun olmadığını da belirtmekte fayda var. Akıllı saat, kullanıcıların beğenisine gri, koyu gri ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

CMF Watch Pro 3 özellikleri

CMF Watch 3 Pro, 1.43 inç boyutunda AMOLED ekran kullanıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı 675 nit seviyesinde kalıyor. Akıllı saat, dahili GPS modülü ve telefon görüşmeleri için hoparlör ve mikrofon desteği de sunuyor. 131 farklı spor modu desteklenirken; adım sayma, kalori takibi ve su içme hatırlatıcısı gibi özellikler de kullanıcıya sunuluyor.

CMF Watch 3 Pro teknik özellikleri

1.43 inç AMOLED ekran

466 x 466 piksel ekran çözünürlüğü

675 nit maksimum ekran parlaklığı

350 mAh batarya (13 gün normal kullanım, 60 gün güç tasarrufu modunda)

IP68 sertifikalı metal kasa

Dahili GPS modülü

Hoparlör ve mikrofon desteği

131 spor modu desteği

Nabız ölçer ve SpO2 sensörü

Android ve iOS uyumluluğu

Nothing'in yeni akıllı saati CMF Watch 3 Pro, şu anda şirketin resmi internet mağazasında satışta. Saat, açık gri, koyu gri ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Fiyat etiketine baktığımızda ise 79 dolardan satışa sunulduğunu görüyoruz.