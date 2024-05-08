Counterpoint Research'ün yeni bir raporu, 2024'ün ilk üç ayında akıllı telefon markalarının cihaz başı ne kadar kazandığını gözler önüne serdi. Apple, 900 dolar ile bu konudaki rekorunu kırdı. En yakın rakibi Samsung ise cihaz başı 336 dolar kazandı.

2024’ün ilk üç ayının sona ermesinin ardından akıllı telefon sektöründen piyasa verileri gelmeye başlamıştı. Yakın zamanda en çok satan markaların açıklandığını ve Samsung’un zirveye oturduğunu görmüştük. Öte yandan en çok satan modellerde ise iPhone 15 Pro Max zirvedeydi

Araştırma firması Counterpoint Research’ün geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir rapor, sektörün genel durumunu ortaya koydu. Ayrıca şirketlerin cihaz başına kaç para kazandığı da ortaya çıktı.

Apple, cihaz başına 900 dolar kazanıyor

Verilere baktığımızda Apple’ın açık ara farkla bu konuda lider olduğunu görüyoruz. Şirket, yılın ilk üç ayında cihaz başına 900 dolar kazanmış. Bir önceki dönemdeki 880 dolarlık kazanç ile kıyasla artış yaşandığını da görebiliyoruz.

İkinci sırada ise 336 dolar ile Samsung yer alıyor. Arkasında ise Oppo, vivo ve Xiaomi gibi şirketler var. Apple’ın Samsung’un iki katından fazla kazanç sağladığını görebiliyoruz. Ancak Apple’ın sadece amiral gemisi telefonlar sattığını, Samsung’un ise her fiyattan cihazla karşımıza çıktığını belirtmekte fayda var.

Cihaz başı en çok kazanç sağlayan şirketler:

Apple – 900 dolar Samsung – 336 dolar Oppo – 257 dolar vivo – 211 dolar Xiaomi – 159 dolar

Akıllı telefon piyasası %6 büyüdü, gelirlerde rekor kırıldı

Bunların dışında rapor, akıllı telefon piyasasının 296,9 milyon sevkiyat ile ilk çeyrekte yıllık oranda %6 büyüme gösterdiğini ortaya koydu. Gelirlerde ise %7’lik bir büyüme yaşandı ve bu konuda en iyi ilk çeyrek geride bırakıldı. En hızlı büyüme kaydedilen fiyat segmenti ise amiral gemisi cihazları kapsayan 800 dolar üstü oldu. Bu segment, toplam satışların %18’ini oluşturdu.

İlk çeyrekte en çok satan markalar için:

En çok satan modeller için: