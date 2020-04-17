Akıllı Telefon Tabanlı Koronavirüs Tanı Kiti Geliştiriliyor

Fransız ilaç üreticisi Sanofi, ABD’li Luminostics ile beraber akıllı telefon tabanlı bir koronavirüs tanı kiti üzerinde çalışıyor. Yıl sonunda piyasada olacak test ile akıllı telefonlar koronavirüs testi yapabilecek.

Dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler koronavirüs salgını ile mücadele ederken koronavirüs testleri üzerine çalışmalar da devam ediyor. Fransa ve ABD’den iki şirket, insanların kendi kendine koronavirüs testi yapabilmesi için ortak bir çalışma yürütüyorlar.

Fransız ilaç firması Sanofi ve ABD’li Luminostics şirketi, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla yapılabilecek bir koronavirüs testi üzerinde çalışıyorlar. İki şirket de testin yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

Akıllı telefona bağlanan bir cihazla örnekler incelenecek

Kaliforniya merkezli Luminostics şirketi bakteri, virüs, küçük moleküller, hormonlar ve proteinler gibi maddeleri algılayabilen akıllı telefon tabanlı bir tanılama platformu zaten geliştirmişti. Luminostics’in geliştirdiği tanılama platformunda bulunan nano parçacıklar, hedefleri olan maddeye bağlanıyorlar ve ortaya parlayan bir kimyasal reaksiyon çıkıyor.

Şimdi koronavirüs için yeniden uyarlanmaya başlanan sistemi kullananlar, öncelikle burunlarından bir çubuk aracılığıyla mukus numunesi alacaklar. Daha sonra mukus numunesi bulunan çubuk, nano parçacık reaktifleri içeren cihaza yerleştirilecek ve cihaz da bir adaptör vasıtasıyla akıllı telefona bağlanacak.

Kullanıcın burnundan aldığı mukus örneğinde virüs varsa nano malzeme parlayacak. Akıllı telefonun kamerası da bu parlamanın sinyallerini yakalayacak. Kamera tarafından yakalanan sinyaller, yapay zeka tarafından işlenecek. Telefonda kurulan uygulama da yapay zekanın elde ettiği sonuçları kullanıcıya sunacak.

Akıllı telefon tabanlı koronavirüs testi yıl sonunda piyasada olabilir

Akıllı telefon tabanlı olarak geliştirilen bu koronavirüs tanı testini geliştiren iki şirket, çevrimiçi yollarla da satılacak platformun sağlık ve laboratuvar personelinin virüsle olan yoğun temasını düşüreceğini açıkladı.

Çalışmaları devam edilen koronavirüs testinin geliştiricilerinden olan Sanofi, testin onaylanmasının ardından dünyanın dört bir tarafına ulaştıracaklarını açıkladı. Koronavirüs aşısı geliştirmek için de çalışan şirket, akıllı telefon tabanlı koronavirüs testinin yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.