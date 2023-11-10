Bilim insanları, akıllı telefon mikrofonlarının sarhoşluk durumunu tespit edebildiğini ortaya çıkarttılar. Üstelik geliştirilen yeni bir teknoloji, yüzde 98 oranında başarılı tahminlerde bulunuyor.

ABD'de hizmet vermekte olan Stanford Üniversitesi ile Toronto Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, akıllı telefonlarla ilgili ilginç bir teknoloji geliştirdiler. Yapılan çalışma sonucunda, bir akıllı telefonun, sahibinin sarhoş olup olmadığını tespit edebildiği anlaşıldı. Üstelik bu teknoloji için ekstra bir donanıma ihtiyaç yok. Telefonların sahip olduğu sensörler, sarhoşluk durumunu yüzde 98 doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor.

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında 21 yaşından büyük olan 18 kişiyle bir test yaptılar. Bu test sırasında, bireylere bazı tekerlemeler söylettirildi. Bunu hem sağlam kafayla hem de alkol aldıktan sonra yapan deneklerin sesleri, 1-2 metre kadar uzakta duran telefonların mikrofonları ile kayıt altına alındı. Telefonlara yüklenen, geliştirme aşamasında makine öğrenimi tekniğinin de uygulandığı özel bir uygulama ise ses tonunu analiz etti ve bireyin alkollü olup olmadığı hakkında tahminde bulundu.

Alkol zehirlenmeleri ve olası trafik kazalarını engellemek için geliştirildi

Bilim insanları, söz konusu teknolojiyi içip içip eski sevgilinizi aramayın diye geliştirmediler. Bu teknolojideki esas amaç, alkol zehirlenmeleri ile sarhoş olduktan sonra araba kullanılmasının yol açabileceği trafik kazalarını engellemek. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre her yıl yaklaşık 3 milyon kişi, alkol kaynaklı kaza veya zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu gerçekliği göz önünde bulunduracak olursak yeni teknolojinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Brian Suffoletto, geliştirdikleri teknolojinin en çok da doğruluk oranı açısından ilgi çekici olduğunu söyledi. Sarhoşluk hâlinin ses tonunda değişikliğe yol açtığının zaten bilindiğini aktaran bilim insanı, geliştirdikleri algoritma ile bunu nasıl yüksek doğruluk oranı ile kullanabileceklerini keşfetmiş olduklarını ifade etti. Söz konusu teknolojinin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını zaman içinde göreceğiz.