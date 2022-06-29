Yarı iletken üreticisi ARM, mobil cihazlarda ilk olacak ve mobil oyunların PC'deki kadar iyi görüntü kalitesine ve oynanışa kavuşmasını sağlayacak, donanım tabanlı ışın izleme (RTX) teknolojisine sahip Immortalis GPU’larını tanıttı.

Yeni nesil masaüstü GPU’ları ve oyun konsolları için önemli bir yeri olan ışın izleme yani RTX, mobil cihazlarda da yerini almaya başlıyor. İşlemci mimarileri ile önemli şirketlerin altyapısını sağlayan ARM, mobil oyun dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Mobil dünyasında ilk kez ray tracing desteği sunacak şirket, bu yeni GPU’ları hem premium hem de orta sınıf olarak tabir edilen akıllı telefonlarda kullanacak.

Teknoloji devlerinden NVIDIA’nın 2020’den beri bünyesine katmaya çalıştığı ancak büyük şirketlerden, ABD’den, hatta Elon Musk’tan bile veto yediği yarı iletken üretici ARM, Immortalis-G715 adını verdiği ve ARM’ın akıllı telefonlarda ve tabletlerde bu özelliği sunacak ilk GPU’su piyasaya süreceğini duyurdu.

RTX üç yeni GPU ile cep telefonlarına taşınıyor

Şu anda bilgisayarlar ve PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni oyun konsollarında kullanılan RTX (ışın izleme) teknolojisi, ARM’ın yeni GPU’su ile Android telefonlarda ve tabletlerde de kullanılabilir hale gelecek. MediaTek ve Samsung gibi dev şirketler tarafından kullanılan Mali GPU’sunun üzerine inşa edilen Immortalis-G715’in eski nesil Mali GPU’lara göre %15 daha iyi performans vereceği iddia ediliyor.

Işın izleme teknolojisinin cep telefonlarına entegre olması için güçlü ve iyi donanımlara sahip olunması gerekiyor. Ancak ARM, yeni GPU’nun yüksek donanıma gereksinim duymadığını açıkladı. ARM, RTX’in Immoralis-G715’in çekirdek kapasitesinin yalnızda %4’ünü kullanacağını ve performansını %300’den fazla artıracağını da belirtti.

Immortalis-G715’in yanı sıra iki yeni GPU daha tanıtıldı. Mali-G715 ve Mali-G615 olarak tanıtılan bu GPU’ların arasındaki en büyük fark ise çekirdek sayıları oldu. G615, 6 ya da daha az çekirdeğe sahipken, Mali-G715 7 ila 9 arasında çekirdeğe ve Immoralis-G715 ise 10 ya da daha fazla çekirdeğe sahip olacak. Ancak bu iki GPU hakkında Immoralis GPU’su kadar yeterli bilgi yok.

Üç GPU’da Değişken Hızlı Gölgelendirmeyi (VRS) destekliyor. VRS, oyun geliştiricilerinin GPU’nun nereye odaklanacağını, nerede kısa yollar kullanabileceğini belirlemesine izin veren bir sistemdir. Doğru ayarlamalarla oyun oyuncuya aynı görünür, ancak bu teknolojiyle kare hızı %40’a kadar artabilir. Ayrıca VRS’in akıllı telefonlarda güç kullanımını önemli ölçüde azaltmak için de kullanılabileceği düşünülüyor.

Üç GPU’da bugüne kadarki en hızlı GPU’lar olacak

ARM’ın tanıttığı her üç GPU’da cihazlarda %15’lik bir performans artışı sağlayacak ve bu GPU’lar bugüne kadar üretilmiş en hızlı ARM GPU’lar olacak. Şirket, GPU’larda verimliliği üç katına çıkarmak ve bant genişliği kullanımını azaltan ARM Sabit Hız Sıkıştırması da (AFRC) dahil olmak üzere birkaç yenilik daha yaptı.

Yeni Immoralis GPU ve Mali GPU’ların resmi çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ve ilk olarak hangi akıllı telefon üreticisinin bu teknolojiyi kullanacağı da belirsiz. Ancak ARM’ın bu teknolojiyi 2023’ün başlarında kullanıma sunması bekleniyor.

İşte akıllı telefonlara RTX teknolojisini getirecek teknolojinin tanıtım videoları: