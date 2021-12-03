Ekran kartı üreticiliğinin yanı sıra pek çok önemli teknolojinin arkasındaki isim olan NVIDIA’nın yarı iletken üreticisi ARM’yi satın alma girişimine dev engel geldi. ABD Federal Ticaret Komisyonu, satın alımı engellemek için dava açtığını duyurdu.

Günümüz teknoloji şirketleri arasında en yüksek sıralarda yer alan NVIDIA, Eylül 2020’de yarı iletken üreticisi ARM’yi satın almak için harekete geçtiğini açıklamıştı. 40 milyar dolar değer biçilen satın alma işlemleri, teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Bu yankının nedeniyse ARM’nin yarı iletken sektörünün en büyük oyuncularından olması ve rekabeti büyük oranda NVIDIA’nın lehine çevirecek olmasıydı.

NVIDIA’nın bu kararına kısa sürede Google ve Microsoft gibi devlerden de tepki geldi. Geçtiğimiz aylardaysa Birleşik Krallık, NVIDIA’nın ARM’yi satın almasına izin vermediğini açıklamıştı. Tüm satın alma sürecinin 1,5 yılda tamamlanacağını tahmin eden NVIDIA, bunun yanı sıra ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun incelemesi altına da girmişti.

ABD’den satın alıma red kararı çıktı

İşte o incelemenin ardından bugün NVIDIA’nın ARM’yi almasına yönelik yeni bir karar çıktı. ABD Federal Ticaret Komisyonu, NVIDIA’nın ARM’yi satın almasını engellemek için dava açtı. Komisyon, paylaştığı açıklamada söz konusu birleşmenin NVIDIA’nın ARM teknolojisi üzerindeki kontrolünü, rakiplerini zayıflatmak için kullanmasına neden olabileceğine işaret edildi. Bununla birlikte açıklamada iki dev şirketin birleşmesinin inovasyonun azalmasına ve daha yüksek fiyatlamalara da yol açabileceği vurgulandı.

İngiltere, geçtiğimiz aylarda NVIDIA ve ARM’nin birleşmesine neden karşı çıktığını açıklarken de benzer ifadeleri kullanmıştı. Açıklamada birleşmenin, dünya çapında veri merkezleri, nesnelerin interneti, otomotiv ve oyun gibi büyük sektörlerde rekabetin zayıflayabileceğine dikkat çekilmişti. ARM mimarisi, günümüzde en basit örneğiyle NVIDIA’nın en büyük rakibi AMD tarafından kullanılıyor.

Öte yandan koronavirüsün etkisiyle birlikte dünyayı alt üst eden çip krizi, ABD, Avrupa Birliği ve Çin üçlüsünün yeni stratejik ürününün çip olmasını sağladı. Ülkelerin dışa bağımlılığını azaltmak ve bağımsız olmak gibi hedefleri, çip üreticilerine milyarlarca dolarlık teşvik verilmesine yol açtı.