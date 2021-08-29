NVIDIA'nın yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirdiği ancak karşısına çıkan engeller sebebiyle bir türlü tamamına ermeyen ARM'yi 40 milyar dolara satın alma girişimine karşı çıkanlar arasına Elon Musk da katıldı. Musk'ın satın alma girişimine yönelik 'rekabet endişelerinin' olduğu ifade edildi.

NVIDIA, yaklaşık bir sene önce Britanyalı yarı iletken tasarım firması ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Her iki şirketin yönetim kurullarının onayından geçen satın alma işlemi, önce farklı şirketlerin tepkileri ile karşılaştı; ardından da geçtiğimiz haftalarda gelen bir haberle Birleşik Krallık piyasa düzenleyicilerinin de işlemin karşısında durduklarını öğrendik.

Google, Microsoft, Qualcomm gibi dev şirketlerin karşı çıktığı satın alma işlemine yönelik en büyük eleştiri, NVIDIA'nın ARM üzerindeki haklarını kötüye kullanması ihtimali olmuştu. Rakip firmaları zayıflatacak hamleler yapabileceği ve sektördeki rekabete zarar verebileceği düşünülen NVIDIA'nın karşısında duran ekibe Elon Musk da katıldı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu da soruşturma başlatmıştı:

NVIDA'nın geçtiğimiz sene başlattığı satın alma sürecinin yaklaşık 1,5 yılda tamamlanacağı tahmin ediliyordu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin satın almanın önüne geçip geçmeyeceği henüz kesin olmasa da hem İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun hem de ABD'de Federal Ticaret Komisyonu'nun gözleri bu satın alma işlemi üzerinde ve her iki ülkede de soruşturmalar devam ediyor.

Şimdiye kadar neredeyse tüm teknoloji devlerinin karşı çıktığı bu satın alma işlemine, The Telegraph'da yer alan bir habere göre Elon Musk da karşı çıkıyor. Haberde, Musk'ın satın almanın rekabete yönelik oluşturacağı risklere işaret ederek duruma karşı çıktığı bilgisi yer aldı.

Konuyu yakından takip eden kaynaklar ise NVIDIA, önümüzdeki ayın başlarında Avrupa Birliği'nden antitröst onayı isteyeceği ve düzenleyicilerin bir ön incelemeden sonra tam kapsamlı bir soruşturma başlatmasının beklendiğini söylüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde, durumun netlik kazanması bekleniyor.