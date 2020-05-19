Twilight (Alacakaranlık) serisinde de rol alan 31 yaşındaki oyuncu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi, Las Vegas’taki evinde ölü bulundu. Ölü halde bulunan çiftin ölüm nedenleri ise henüz açıklanmadı.

ABD’li oyuncu Gregory Tyree Boyce ve sevgili Natalie Adepoju’nun Las Vegas’taki dairesinde ölü bulunduğu açıklandı. Las Vegas Tıbbi Muayenehaneler Ofisi’nden yapılan açıklamada çiftin 13 Mayıs’ta öldüğü belirtildi.

Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi Natalie Adepoju'nun cesetleri, Boyce’un kuzeni tarafından bulundu. Los Angeles’ta olması gereken Boyce’tan haber alınamaması üzerine Las Vegas’taki evine giden kuzeni, çiftin cesetleri ile karşılaştı.

Çiftin ölü halde bulunmasının ardından olayla ilgili araştırma başlatıldı. Oyuncu ve sevgilisinin ölüm nedenlerinin belli olmadığını açıkladılar. Boyce’a yakın bir kaynak, çok fazla işle aynı anda uğraşan Boyce’un annesine yardım etmek için Las Vegas’a taşındığını söyledi. Boyce'un Las Vegas’ta yaşamasına rağmen işlerini idare etmek ve kızını görmek için Los Angeles’a sürekli yolculuk yaptığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

31 yaşında hayatını kaybeden Gregory Tyree Boyce, milyonlarca insana ulaşan Twilight serisinde Tyler Crowley rolünü canlandırmıştı. Gregory Tyree Boyce’un kesin ölüm nedeni önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama ile belli olacak.