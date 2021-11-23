Albert Einstein’ın El Yazması Notları Açık Artırmaya Çıkıyor

Albert Einstein ve arkadaşı Michele Besso’nun görelilik teorisinin temellerini attığı 54 sayfalık el yazması notlar bugün açık artırmaya çıkıyor. 54 sayfalık notların 29’unda Einstein’ın yazısı bulunuyor. Yazmanın 3,5 milyon dolara kadar değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bilim dünyasına sayısız katkı sunan Alman teorik fizikçi Albert Einstein’a ait bir el yazması, önümüzdeki günlerde pek çok koleksiyoncunun çekişmesinin beklendiği bir açık artırmaya çıkacak. Bugüne kadar açık artırmaya çıkan en değerli el yazmalarından biri olacak olan bu sayfalarda Albert Einstein ve arkadaşı Michele Besso, genel görelilik teorisinin temellerini atmışlardı.

Christie’s üzerinden bu akşam saatlerinde açık artırmaya çıkacak olan yazma, toplamda 54 sayfadan oluşuyor. Einstein ve arkadaşının yazılarına sahiplik eden sayfaların 2,4 milyon dolar ila 3,5 milyon dolar arasında bir değerle satılması bekleniyor. Eğer beklenti gerçekleşirse bu yazma, Albert Einstein’ın açık artırmaya çıkan en pahalı varlıklarından birisi olacak.

Einstein ve arkadaşının düşüncelerinin meyveleri 54 sayfada yatıyor:

13 Haziran 1913 ve 1914’ün başlarını kapsayan zamanda yazılan sayfalar, Einstein ve Besso’nun bir kozmik gizemi çözme arayışını gösteriyor. İkili, özellikle Merkür’ün yörüngesinin Newton’ın hareket yasaları tarafından tahmin edilenden çok az uzakta olduğunu açıklamaya çalışıyorlar. Bu açıklamada görelilik teorisinin temeli olacak fikirler ve denklemler kullanılıyor.

Açık artırma platformunun sunduğu bilgiye göre 54 sayfanın 26’sında yalnızca Einstein’ın kendi yazısı bulunuyor. 24 sayfadaysa yalnızca Besso’nun yazısı bulunuyor. Üç sayfaysa hem Besso hem de Einstein’ın yazılarına yer veriyor. Sayfalarda Besso’nun Einstein’ın fikirlerine, Einstein’ın da Besso’nun fikirlerine ve kendilerinin kendi fikirlerine yorumlar eklediği görülebiliyor. Örneğin Einstein’ın bir fikrine ‘İşe yarıyor!’ diye not düştüğü görülüyor.

Einstein’ın yazmaları genellikle milyon dolarlar karşılığında satılıyor. Mayıs 2021’de Einstein’dan rakip bir fizikçiye gönderilen ve ünlü E=mc2 denklemine yer veren yazması, açık artırmada 1,2 milyon dolara satılmıştı. 2017 yılında da Einstein’ın Tokyo’daki bir otelde bir bellboy’a yazdığı iki not 1,5 milyon dolar satılmıştı.