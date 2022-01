Geçtiğimiz aylarda 'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeninin ölümüne yol açan ünlü oyuncu Alec Baldwin'e şimdi de bir başka konudan dava açıldı. 25 milyon dolarlık olduğu belirtilen davanın gerekçesinin ise Baldwin'in Instagram üzerinden girdiği bir diyalog.

The Departed, The Cooler ve birçok ünlü film ile tanınan usta oyuncu Alec Baldwin, geçtiğimiz aylarda ABD’nin New Mexico eyaletinde çekimleri süren ‘Rust’ filminde korkunç bir olay yaşamıştı. 63 yaşındaki Baldwin, bir sahnenin çekimleri sırasında elinde bulundurduğu kurusıkı silahın patlaması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hatchins’in ölümüne, filmin yönetmeninin de yaralanmasına sebep olmuş ve tüm dünyada gündeme oturmuştu.

Baldwin olaydan sonra yaptığı açıklamalarda çok üzgün olduğunu; bilinçli yapılmış bir şey olmadığını vurgulamıştı. Ancak gelen baskılar ünlü oyuncuyu pek iyi etkilememiş; hatta Twitter hesabını kapatmasına bile yol açmıştı. Olay yaşandığından bu yana da soruşturma devam ediyordu. Şimdi de ünlü oyuncuya başka bir konudan dava açıldı.

25 milyon dolarlık dava

Gelen haberlerde Baldwin’e 25 milyon dolarlık ‘karalama ve ihmal’ davası açıldığı ifade edildi. Açıklamalara göre bu dava, Afganistan’da hayatını kaybeden ABD askeri Rylee McCollum’un kız kardeşi Roice McCollum tarafından açıldı. Davanın Baldwin’in bir asker yakını olan McCollum’u iftira attığı iddiasıyla açıldığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Dava dilekçesine göre Baldwin, ilk önce ağabeyinin dul kalan hamile eşi için yardım toplayan Roice McCollum’a beş bin dolarlık yardım yaptı. Usta oyuncu daha sonra, McCollum’un ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak 2021’de gerçekleşen Kongre baskınında yer aldığı bir fotoğrafı gördü ve Instagram üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Ağabeyinize saygımdan dolayı size bağış yaptığımda bundan haberim yoktu. 6 Ocak’taki olaylarda isyancılardan biri olduğunuzu bilmiyordum.”

McCollum ise protestoya katıldığını; ancak yasal ve barışçıl hareketler yaptığını vurguladı. Baldwin ise buna katılmadığını, olaylarda hukuka aykırı bir şekilde devlet malına zarar verildiğini ve bir görevlinin hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Kadını ‘isyancı’ olarak itham eden bu sözleri sebebiyle de 63 yaşındaki oyuncuya dava açıldı. Bunun yanı sıra McCollum ailesinin Baldwin’in bu yorumlarından sonra ölüm ve tehdit mesajları almaya başladığının da dava dosyasında yer aldığı ifade edildi.