Film çekimleri sırasında görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldüren Hollywood yıldızı Alec Baldwin, Twitter hesabını kapattı. ABC News'e verilen bir röportajdan sonra kapatılan hesabın tekrardan açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

Hollywood dünyası, bundan birkaç ay önce akıllara durgunluk veren bir olayla sarsılmıştı. Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni olarak görev yapan Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürmüştü. Olayın nasıl yaşandığı tam olarak anlaşılamazken, Baldwin hakkında herhangi bir suç unsuru oluşmadığı ifade edilmişti.

Yaşanan olay, ekim ayında en çok konuşulan meselelerden bir tanesiydi. Alec Baldwin, verdiği röportajların tümünde çok üzgün olduğunu belirtmiş, bunun asla bilinçli bir olay olmadığını söylemişti. Ancak ünlü oyuncu, gelen baskılara daha fazla dayanamamış gibi görünüyor. Çünkü ABC News'e bir röportaj veren Baldwin, bu röportajın yayınlanmasından sonra 1 milyondan fazla takipçisi olan resmi Twitter hesabını kapattı.

Sorumluluk hissetmediğini söylemişti

ABC News'in yayınladığı röportajda, Alec Baldwin'in olayla ilgili ifadelerine de yer veriliyordu. Ünlü oyuncu, o röportajda silahın tetiğini çekmediğini, olayla ilgili de herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söylüyordu. Üstelik Baldwin, bugüne kadar hiçbir canlıya silah çekmediği konusunda da ısrarcıydı.

Alec Baldwin'in ABC News'e verdiği röportaj, özellikle de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Baldwin'in katil olduğunu bile ileri sürdüler. Görünen o ki Baldwin, gelen yorumlara daha fazla dayanamayarak Twitter hesabını kapattı. Hesabın bir süre sonra yeniden açılıp açılmayacağını kimse bilmiyor...