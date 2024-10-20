Alfa Romeo, yeni Giulia ve Stelvio modellerinde içten yanmalı motorlara yer vermeye devam edecek.

Bundan üç yıl önce Stellantis, Alfa Romeo'nun 2027 yılında Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'de tamamen elektrikli otomobiller satmaya başlayacağını açıklamıştı. Aradan geçen sürede elektrikli araçların o kadar da yayılamaması üzerine Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, 2027 planlarının değişebileceğine işaret etmişti. Imparato, Paris Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamalarla fosil yakıtlı araçları bir süre daha göreceğimizin ipuçlarını verdi.

Auto Express'e konuşan Imparato, kendisinin yerini alacak olan Santo Ficili'nin Stelvio ve Giulia için daha alternatifli güç üniteleri tercih etme eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu da Alfa Romeo'nun hem SUV hem de sedan araçlarda elektrikli model satışından memnun kalınmaması durumunda içten yanmalı versiyonları göreceğimiz şeklinde yorumlandı.

Alfa Romeo STLA Large mimarisine güveniyor

Otomobil geliştirmek oldukça zor ve uzun bir süreç ancak Alfa Romeo, Stellantis'in yeni STLA Large mimarisi sayesinde elektrikli araçlardan içten yanmalı motorlara sahip araçlara geçiş yapabileceğine inanıyor. Özünde elektrikli araçlara odaklanan bu mimari, ICE motorları da destekliyor. Stelvio ve Giulia, daha önce milyarlarca euroluk Giorgio platformunda Maserati'nin Grecale, GranTurismo ve GranCabrio modelleri ile birlikte üretiliyordu.

Yeni nesil Stelvio gelecek yıl, tamamen yenilenecek olan Giulia ise 2026 yılında yollarda olacak. Ayrıca firma 2027 yılında da daha büyük bir SUV ile karşımıza çıkacak. Görünüşe göre Alfa Romeo da elektrikli araçlara geçiş planlarını erteleyecek firmalardan olacak.