Alfa Romeo, 2025 Tonale ile Paris Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıktı. Aracın tasarımında çok da büyük bir değişiklik bulunmuyor.

Alfa Romeo Tonali 2025 model hafif bir yenileme ile karşımıza çıktı. Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılan aracın ne kadar yenilendiği ise tartışma konusu. Zira 2025 model Alfa Romeo Tonale, lüks crossover segmentinde rekabet amacıyla yapılan birkaç iç mekan düzenlemesi ile sınırlı bir şekilde yenilendi.

Aslında aracın içerisinde çok da büyük bir değişiklik yok. Araçta geleneksel vites kolunun yerine döner düğmeli vites yer alıyor. Ayrıca İtalyan firmanın açıklamalarına göre yenilenen gösterge paneli saat ve yakıt göstergesi gibi araç içi bilgilerin görünürlüğü iyileştirildi.

Üç farklı motor seçeneğiyle gelecek

2025 Tonale hakkındaki bilgilerimiz şimdilik bu kadarla kısıtlı. Aracın genel olarak premium rakipleri ile mücadeleye hazır olduğunu söylemek ise şimdilik pek mümkün değil. Zira Alfa Romeo bu modelde daha önce de plastik parçalar kullanmıştı ve plastik genel olarak bu segment için tercih edilen bir malzeme değil.

Öte yandan Alfa Romeo Tonale, Avrupa'daki serisini de sadeleştirmiş ve üst düzey donanım paketi olan Tributo Italiano paketini kaldırmıştı. Otomobilin yalnızca iki farklı donanım paketi kalmıştı. Firmadan yapılan açıklamada bu kararın "net ve müşteri odaklı bir yaklaşım" olduğu belirtilmişti.

Alfa Romeo'nun Avrupa'da satışa sunacağı modeller 130 beygir 1,6 turbo dizel, 160 beygir 1,5 Ibrida ve 280 beygir Plug-In Hibrit Q4 seçenekleri bulunuyor.