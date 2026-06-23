Alfa Romeo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Alfa Romeo'nun 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman seçenekleri performans ve tasarımı bir arada arayan otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Alfa Romeo modellerine özel indirimler, kredi fırsatları ve güncel fiyat listesi.

Alfa Romeo, İtalyan tasarımı, sportif karakteri ve ileri teknolojileriyle premium otomobil segmentinin dikkat çeken markaları arasında yer alıyor. Junior, Tonale, Giulia ve Stelvio gibi modelleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden marka, performansı ve şıklığı bir araya getirirken sunduğu kampanyalarla da yeni araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sağlıyor.

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2026 Haziran'da Alfa Romeo tarafından sunulan güncel fiyat listeleri, model bazlı kampanyalar ve finansman seçenekleri otomobil severler tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Alfa Romeo sıfır araç fiyatlarını, devam eden indirimleri, kredi fırsatlarını ve markanın sunduğu güncel avantajları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Alfa Romeo Tüm Modeller Fiyat Listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Junior Elettrica 2.474.300 TL - Junior Ibrida 2.668.200 TL - Tonale 3.296.200 TL -

Alfa Romeo Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Alfa Romeo'nun Türkiye'de satışa sunduğu modeller için Haziran 2026 itibarıyla duyurulmuş güncel bir kredi kampanyası, nakit indirimi veya takas desteği bulunmuyor. Marka tarafından yeni bir kampanya açıklanması durumunda Junior, Tonale ve diğer Alfa Romeo modellerine ilişkin avantajlar güncellenebileceğinden, en güncel fırsatlar için yetkili satıcılardan bilgi alınması tavsiye ediliyor.