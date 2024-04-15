Alfa Romeo'nun sansasyonel modeli Milano'nun ismi Junior olarak değiştirildi. İtalyan hükûmeti, Polonya'da üretilen bir aracın isminin Milano olmasını eleştirmişti.

Otomotiv sektörünün kalbinin attığı ülkelerden biri tartışmasız İtalya. Ülkeden çıkmış olan pek çok otomobil firması bulunuyor ve bu firmalar arasında Ferrari, Lamborghini, Fiat gibi markalar yer alıyor. Bir başka İtalya kökenli firma Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde Milano modelini tanıttıktan sonra İtalyanların ve İtalya hükûmetinin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Eleştirilerin odağında ise modelin Polonya'da üretilmesi yer alıyordu. İtalyan Sanayi Bakanı Adolfo Urso, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada Alfa Romeo'nun resmî lansmanını Milano'da gerçekleştirdiği ilk elektrikli modelinin, "kulağa İtalyan gibi gelen" ve İtalyan malı olduğu konusunda hatalı bilgi veren ürünlerle ilgili kanuna uymadığını söylemişti.

Milano'nun adı Junior oldu

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, katıldığı basın toplantısında "Milano isminin tüm yasal yükümlülüklere uygun olduğunu düşünsek de, İtalyan hükûmeti ile olan ilişkilerimizi rahatlatmak adına ismi Junior olarak değiştirme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Stellantis çatısı altında bulunan ve firmanın premium markaları arasında yer alan Alfa Romeo, eski adıyla Milano yeni adıyla Junior elektrikli otomobilini 10 Nisan tarihinde Milano'da yaptığı etkinlikle duyurmuştu. B-SUV segmentindeki araç elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle gelecek. Alfa Romeo Junior'ın Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Sizce Alfa Romeo'nun ilk elektrikli aracı yeni ismiyle başarılı olabilecek mi?