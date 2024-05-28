Alfa Romeo, Gelecek Modellerde Plakanın Yerini Değiştirecek!

Çok uzun zamandır asimetrik plakalık kullanan Alfa Romeo kararını değiştiriyor.

Alfa Romeo'nun tasarımında en çok öne çıkan iki noktadan biri olan asimetrik yerleştirilmiş, sol farın altında yer alan plaka oluyor. 2020 yılında üretilen Giuletta ile birlikte asimetrik plakalar kalkmıştı ancak Junior ile birlikte geri gelmişti. Şimdi ise asimetrik plakalara bir daha geri dönmemek üzere veda ediyoruz. Bundan böyle tüm modellerde ön plaka ortada yer alacak.

Autocar'a konuşan Alfa Romeo tasarım patronu Alejandro Mesonero Romanos, bu değişikliğin Avrupa Birliği'nin Genel Güvenlik Düzenlemeleri kapsamında zorunlu kılındığını belirtti. Düzenlemelere göre plakanın ortada yer alması daha güvenli oluyor. Öte yandan bu kararın AB dışındaki modelleri etkileyip etkilemeyeceği ise bilinmiyor.

70 yıllık tasarım değişiyor

Alfa Romeo, 1950'lerden bu yana kendisiyle özdeşleşen bu tasarımı kullanıyordu. Öte yandan bu tasarımın yasaklanması biraz abartılı bir karar olarak göze çarpıyor. Kaza sırasında araçların sol ön taraflarıyla birilerine ya da bir şeylere çarpmalarının oranı ile aracın diğer kısımları ile bir kazaya karışma ihtimalleri arasında fark olup olmadığını belirten bir açıklama yok. Konuyla ilgili olarak henüz daha detaylı ya da daha mantıklı bir açıklama bulunmuyor.

Sorun illa ki plakada ise elbette bu duruma farklı çözümler de bulunabilir. Esnek plakalar, yapıştırma plakalar, ABD'de bazı eyaletlerde olduğu gibi plakaların tamamen kaldırıldığı alternatifler de kullanılabilir. Firma, plakayı Junior modelinde de ortaya almıştı.