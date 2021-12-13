Alibaba, Tacize Uğrayan Kadın Çalışanını İşten Çıkardı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen kadın çalışanını işten çıkardı. Şirket, suçlamaların yapıldığı ilk günlerde kadın çalışanın suçladığı müdürü işten çıkarmıştı.

Günümüzde ne yazık ki dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan bazı şirketlerde yöneticiler tarafından yapılan cinsel taciz ve saldırı skandallarıyla karşılaşıyoruz. Son olarak Tesla ve Sony’de gördüğümüz cinsel taciz taciz skandallarının bir yenisiyse Çinli e-ticaret devi Alibaba’dan geldi.

Bir kadın çalışanın aktardığına göre kadın, bir iş gezisinde içki içtikten sonra otel odasında bilincini yitirdi ve müdürünün cinsel saldırısına maruz kaldı. Bununla birlikte kadın çalışan, iş yemeği sırasında müşterinin kendisini öptüğünü, sonraki gün de otel odasında giyinik bir şekilde uyandığını aktardı. Daha sonra otelin güvenlik kameralarına erişen çalışan, gece boyunca odasına müdürünün dört kere girdiğini aktardı.

Alibaba, müdürünü işten çıkarmıştı:

Kadın çalışan, iş gezisinin ardından şirket merkezine dönünce müdürünü yönetime şikâyet etti. Fakat yönetim, müdür hakkında bir adım atmayınca çalışan, bunu ağustos ayında kamuoyuna açıkladı. Olay, Çin’de büyük tartışma yarattı ve Alibaba, şirket müdürünü görevden aldı, üzerine iki şirket yöneticisi de istifa etti. Ayrıca kadın çalışanın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediği müşterisi de işten çıkarıldı.

Alibaba, tepki çeken bir harekete daha imza attı:

Alibaba, yönetimde yaşanan olayların ardından bu olayları kamuoyuna açıklayan kadın çalışanını da geçtiğimiz ay işten çıkardı. Şirketin işten çıkarma mektubundaysa “suçlamaların” şirketin itibarına zarar verdiği ifadelerine yer verildi. Hükümet destekli Dahe Daily gazetesine konuşan kadın, “Ben bir hata yapmamıştım, bu yüzden bunu kabul etmeyeceğim. Haklarımı korumak için tüm yasal yolları kullanacağım.” açıklamasında bulundu. Alibaba’dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.