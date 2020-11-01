Almanlar Yine Kazandı: F1’de Şampiyon Mercedes Oldu

Alman ekibi Mercedes, İtalya’da yapılan sezonun 13. yarışı Emirates Gran Premio Dell'emilia Romagna GP’de aldığı puanlarla şampiyon oldu. Alman ekibi üst üste 7. şampiyonlukla kırılması güç bir rekora da imza attı.

Formula 1, sıkışık ancak heyecanlı bir takvimle devam ediyor. İki hafta sonra ülkemize gelecek olan Formula 1’de takımlar şampiyonu bu hafta sonu belli oldu. Alman devi Mercedes herhangi gibi bir sürprize yer bırakmadı.

Bu yarışta herhangi bir pilotunun 4. olması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek olan ekibin pilotlarından Bottas, dün yapılan sıralama turlarında ilk sırayı almayı başarmıştı. Onu takım arkadaşı, rekortmen isim Hamilton takip ediyordu.

Hamilton’ın cesareti sonuç verdi

Yarışta ilk pit-stoplar başladığında Hamilton, pite girmek için daha uzun süre beklemek istediğini ifade etmişti. Britanyalı pilotun aldığı risk oldukça önemli bir avantaj sağladı. Pite girerken yaklaşık 5 saniye geride olan pilot, Ocon’un yarış dışı kalmasıyla birlikte gelen sanal güvenlik aracı turunda pite girerek ciddi bir avantaj elde etti ve birinci sıraya yükseldi.

Bu turun ardından tam 11 tur daha yeni olan lastikleriyle yarışa devam eden Hamilton, ardından farkı daha da açtı. Ayrıca sağ arka lastiği patlayan Max Verstappen de yarış dışı kaldı. Sonra da piste güvenlik aracı girdi.

Mercedes’in en büyük rakibi olan Red Bull’un şampiyonluk adayı pilot yarış dışı kaldıktan sonra Alman takımının önünde şampiyonluk için de hiçbir engel kalmamış oldu. Yarışta ilk sırayı Hamilton, 2. sırayı Bottas, 3. sırayı Renault’tan Ricciardo aldı. Böylece tarihi bir başarı elde eden takım üst üste 7. şampiyonluğu kazanmış oldu.

Hamilton İstanbul’da şampiyon olabilir

Formula 1’de sezonun bir sonraki yarışı, 2 hafta sonra İstanbul’da gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek olan yarışta Hamilton şampiyonluğunu da garantileyebilir.

Formula 1’de şu anda tartışılan konulardan biri araçların 1 yıl süreyle durdurulması ve önümüzdeki sezon da aynı otomobillerle yarışmaları bekleniyor. Sene sonunda yeni takımını seçecek olan Hamilton bir kez daha Mercedes ile sözleşme imzalarsa bu yılın çok benzeri bir sezon daha görebiliriz.