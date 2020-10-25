Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 2020 Portekiz Grand Prix’te damalı bayrağı ilk sırada görerek 92. zaferini elde etti. Başarılı pilot böylece en çok yarış kazanma rekorunu da ele geçirmiş oldu.

Formula 1’in efsanevi pilotlarından Michael Schumacher, 2006 yılında Çin GP’de damalı bayrağı ilk sırada gördüğünde kariyerinin 91. ve son yarış zaferine imza atmıştı. O dönemlerde bu rekorun kırılması neredeyse imkansız görülüyordu.

Bu rekordan 14 yıl sonra Mercedes takımının başarılı pilotu Lewis Hamilton, Portekiz GP’yi kazanarak Schumacher’in rekorunu kırmayı başardı. Bundan sonra Hamilton her kazandığı yarışla birlikte kendi rekorunu da geliştirecek.

Hamilton geri düşse de kazandı

Şu anda gridde yer alan en dominant pilotlar arasında yer alan Hamilton, Yarışa istediği gibi başlayamamıştı. Oldukça hareketli geçen startın ardından Bottas ve Sainz Jr.’a geçilen son şampiyon, daha sonra yeniden en ön sıraya yükselmeyi başardı.

Schumacher’e ait olan en çok pole pozisyonu rekorunu da daha önce kırmış olan Hamilton, bu sezon kariyerinde 7. şampiyonluk için büyük avantaj yakalamış durumda. Böylece en çok şampiyon olma sayılarında da Alman efsanesini yetişmiş olacak.

Tarihinde ilk kez Formula 1’e ev sahipliği yapan 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti böylece ilk yarışında bir rekora da tanıklık etmiş, bir anlamda Formula 1 tarihinde kendisine önemli bir yer bulmuş oldu. Hamilton bu pistte sezonun 8. yarış zaferine de imza attı.

Hamilton Türkiye’de şampiyon olabilir

Portekiz GP’de Hamilton’ın 25,5 saniye gerisinde kalan aynı takımdan Valteri Bottas 2. sırayı alırken, damalı bayrağı gören üçüncü isim ise Red Bull-Honda takımının genç pilotu Max Verstappen oldu. Puan alamasa da yaşlı kurt Kimi Raikkonen’in tam 10 kişiyi geride bıraktığı ilk tur performansı da sezonun en iyi kalkış performansları arasında yerini aldı.

Formula 1’de sezonun bir sonraki yarışı ise Emilia-Romagna Grand Prix’i olacak. 1 Kasım’daki etabın ardından Formula 1 İstanbul’a gelecek. 1 Kasım’daki yarışta ortaya çıkacak olan tabloya göre Lewis Hamilton’ın pilotlarda, Mercedes’in de takımlarda şampiyonluğunu İstanbul’da kutladığını görebiliriz.