Almanya, Koronavirüs Aşısının İlk Klinik Testlerini Onayladı

Almanya Federal Aşı Enstitüsü, biyoteknoloji firması BioNTech'in ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği bir aşının klinik testlerinin onaylandığını açıkladı. BNT162 adı verilen aşı, dünya çapında onaylanan dördüncü koronavirüs aşısı oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sağlık çalışanları, zorlu bir mücadele veriyor. Almanya'da koronavirüs aşısı için çalışmalar yürüten BioNTech firması, umut verici bir açıklama yaptı ve geliştirdiği aşının ilk klinik testlerinin onaylandığını duyurdu.

Almanya Federal Aşı Enstitüsü, BioNTech firması tarafından geliştirilen aşının bundan sonraki aşamada 18-55 yaş aralığındaki 200 sağlıklı insan üzerinde deneneceğini açıkladı. Bilim insanları, aşı prototipinin virüse karşı bağışıklık sağlamada etkinliğini inceliyorlar.

Almanya'nın koronavirüs aşısı, onay alması halinde ABD'de de denenecek

İkinci aşamada, daha yüksek risk altında olanlar da dahil olmak üzere daha fazla insan üzerinde ek testler yapılacak. BioNTech, ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşıya BNT162 adını verdiğini belirtti. BNT162, Almanya'da onay alındıktan sonra ABD'de de denenecek. Aşının, dünya çapında onaylanmış dördüncü koronavirüs aşısı olduğu vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan rakamlara göre, koronavirüs 177.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, yaklaşık 2.5 milyon kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şu anda klinik araştırma aşamasındakiler dahil olmak üzere, geliştirilmekte olan en az 20 farklı COVID-19 aşısı olduğunu söylüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yarın insanlar üzerinde yeni bir aşı test etmeye başlayacağını açıklamıştı. İngiltere'nin ardından Almanya da aşıyı bulma yolunda önemli bir yol katetmiş oldu.