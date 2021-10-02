Türk Profesör, Alp Er Tunga'nın Mezarını Bulduğunu İddia Etti

Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Necati Demir, Özbekistan'ın Buhara şehrinde yaptığı çalışmalar sonucunda Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu söyledi. Demir, ayrıntılı bilgileri ilerleyen günlerde paylaşacağını belirtti.

Özbekistan’ın Buhara şehrinde bir süredir araştırmalar yapan Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Necati Demir, Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımında, Türkler için tarihin önemli kişiliklerinden olan Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti.

Demir, konuyla ilgili detayları ilerleyen günlerde vereceğini söyleyerek paylaşımını sonlandırdı. Öte yandan Alp Er Tunga’nın yaşayıp yaşamadığı hakkında henüz somut bir verinin olmadığını söyleyen tarihçiler, konuya dikkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Demir'in paylaşımı:

“Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde... Türk dünyasına selam olsun...”

Efsanelere konu olan bir Türk Hakanı olan Alp Er Tunga’nın ismi, Divan-ı Lügat-it Türk ve Kutadgu Bilig gibi önemli eserlerde geçiyor. Bunun yanında Selçuklu Türklerinin atası olarak kabul edilen ve Türkmenistan’da bulunan Merv şehrini kurduğu söylenen Alp Er Tunga’nın mezarı hep buralarda aranmıştı.