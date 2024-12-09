Alper Rende'nin Altın Kelebek Ödülleri'nde kız arkadaşına evlenme teklif etmesi gündem oldu. Çoğu kişi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar, içerik üreticisinin önceki yıllarda çektiği evlilik teklifi videolarını örnek göstererek şakayla karışık yorumlar yaptı.

Türkiye’nin en önde gelen ödül törenlerinden olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 50.’si dün akşam resmen düzenlendi. Etkinlikte sinema, televizyon, müzik ve internet dünyasında birçok kategoride ödül dağıtıldı. Tabii ki tören, her sene olduğu gibi bu sene de bazı ilginç anlara sahne oldu.

Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni ünlü YouTuber Alper Rende’ydi. “En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi” ödülünü kazanan Rende, sahnede kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Alper Rende’nin evlenme teklif ettiği anlar

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Ünlü içerik üreticisi, ödülü kazandıktan sonra aynı zamanda beraber de içerik ürettiği kız arkadaşı Betül Çakmak’ı ödülü beraber kaldırmaları gerektiğini söyleyerek sahneye davet etti. Çakmak sahneye çıktıktan sonra da geceye damga vuran anlar yaşandı.

Herkesin önünde kız arkadaşına teşekkür eden Rende, bunun ardından sürpriz bir şekilde “İleride çocuklarımıza gösterebileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim.” İfadelerini kullanarak evlenme teklif etti. Göz yaşlarını tutamayan Çakmak da teklife “Evet” yanıtını verdi. Rende’nin teklifi, sosyal medyada gündem olarak çoğu kişinin beğenisini topladı. Biz de Webtekno olarak çifte hayatlarında mutluluklar diliyoruz.

Rende’nin evlenme teklifine şakayla karışık yorumlar da geldi

Söylediğimiz gibi kısa sürede evlenme teklifi kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu tek konu oldu. Ancak olumlu yorumlar dışında ilginç yorumlar yapanlar da yok değildi. Bazı kullanıcılar, içerik üreticisinin önceki videolarına atıfta bulunarak "pratik yaparak" geldiğini belirtti.

Bahsedilen şey 4 yıl önce çektiği bir videoydu. “Betül’e 4 Farklı Evlilik Teklifi Ettim” başlıklı bu videoda Rende, kız arkadaşına farklı yollardan evlilik teklif ediyordu. Ancak bu video amaçlı bir içerikti ve en başında da ikili tarafından gerçek olmadığı belirtiliyordu. İkili, internette farklı fiyatlardan evlilik teklifi satıldığını keşfettiklerini ve bu videoda bunları denemek istediklerini ifade ediyordu. Bazı kullanıcılar da bu videoyu X üzerinden şakayla karışık yorumlarda bulundular ve Rende'nin teklife "hazırlıklı" geldiğini belirttiler.

Rende’nin 4 yıl önce çektiği o video: