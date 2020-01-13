Google'ın üst şirketi Alphabet, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketlerin arasında yer almaya çok yakın. Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri, geçtiğimiz yıllarda bu başarıyı elde ederek teknoloji alanındaki liderliklerini bir kez daha gözler önüne sermişti. Şimdi Alphabet de bu listeye adını yazdırmak istiyor.

Google’ın bütün hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan üst şirketi Alphabet, 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan teknoloji devlerinin bulunduğu listeye adını yazmak üzere. Financial Times'ta yer alan habere göre Alphabet, bu hedefini gerçekleştirdiği takdirde piyasa değeri 1 trilyon doları aşan dördüncü teknoloji şirketi olmaya hak kazanacak.

Google’ın şu anki piyasa değeri 985 milyar dolar ancak Wall Street’ten gelen tahminlere göre Google, elde ettiği gelirleri açıklayacağı 3 Şubat tarihinden önce bu sayıyı ciddi oranda artıracak. Başarıya doymak bilmeyen Google’ın satışlarındaki artış, 10 yıl öncekiyle büyük oranda aynı hızda ilerliyor ve bu da teknoloji devinin başarısını artırarak devam ettirdiğinin bir göstergesi. Şirketin son 10 yıldaki başarısıysa güçlü reklam stratejilerine, YouTube gibi platformları bünyesine almasına ve diğer büyümekte olan sektörlere adım atmasına dayanıyor.

Apple, 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket olmuştu:

Apple, 2018 yılının ağustos ayında 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket olmuştu. 2019 yılında hisse fiyatlarında %86 oranında artış yaşayan üretici, hâlihazırda 1,36 trilyon dolar piyasa değeriyle liderliği elinde tutmaya devam ediyor.

Microsoft da 2019 yılının ilk yarısında 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak Apple’ın hemen ardında yer aldı ve listeye adını yazdıran ikinci şirket olmaya hak kazandı. Microsoft’un şu anki piyasa değeriyse 1,23 trilyon dolar olarak belirlendi.

Amazon, aslında 2018 yılında 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmayı başarmıştı ancak şirketin piyasa değeri o günden bugüne düşüş yaşadı ve şu anda 942 milyar dolarla listeye adını yeniden yazdırmaktan uzakta. Sosyal medya devlerinden Facebook’un da bu yarışa dâhil olmak istediğini belirtelim. 622 milyar dolar piyasa değerine sahip şirket, gelecekte izlediği stratejilerle 1 trilyon dolar barajını aşan teknoloji devlerinin arasına adını yazdırabilir.