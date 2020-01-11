Google, Stadia’yı Pixel Olmayan Cihazlarda Test Ediyor

ABD merkezli arama devi Google, bulut tabanlı oyunculuk sistemi olan Google Stadia’yı Pixel olmayan cihazlarda test etmeye başladı. Yapılan testler, Stadia'nın pek çok akıllı cihazda erişilebilir olacağının sinyallerini verdi.

Hatırlayacağınız üzere Google, oyun sektörünün geleceğini tamamıyla değiştirebilecek bir potansiyele sahip olan bulut tabanlı oyunculuk sistemi Stadia’yı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Google’ın büyük umutlarla tanıttığı bu hizmet, pahalı sistemler toplamadan en güncel oyunları bile donanıma bağlı kalmadan oynamayı vadediyordu. Bu noktada oldukça güçlü sistem gereksinimleri bulunan oyunların dâhi bir telefon veya tablette rahat bir şekilde oynanabileceği de söyleniyordu.

Her ne kadar Google, tanıtım esnasında Stadia’nın birçok cihazda destekleneceğini söylese de sonrasında anlaşılmıştı ki sistemi destekleyen cihazlar beklenenden çok daha azdı. Desteklenen cihazlar arasındaysa yalnızca Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL modellerine ek olarak Chrome OS tabanlı tabletler yer alıyordu.

Google, Stadia’yı Pixel harici cihazlarda test etmeye başladı:

Google’ın Stadia’yı mümkün olduğunca çok cihaza getirmek istediğini ve aynı deneyimi Pixel olmayan akıllı telefonlarda da sunmak istediği zaten biliyorduk. Elde edilen son raporlara göreyse şirket, bu deneyimi pek çok cihazda sunabilmek için testlere başladı.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca akıllı telefonlarından Stadia’ya giriş yapan bazı kullanıcılar, yukarıda yer alan görselde görünen ekranlardan biriyle karşılaştığını ve "nerede oynamak istedikleri" hakkında seçim yapabildiklerini belirtiyorlar. Ancak denemenin yalnızca o anki oturum boyunca geçerli olduğu da kullanıcılar tarafından bildiriliyor.

Sonuç olarak Google, Pixel olmayan telefonlarda Stadia’nın işleyişini bu tür denemelerle test ediyor olabilir. Şirketin şu anda Stadia hakkında ne gibi gelecek planlarının olduğunu bilmiyoruz ancak ilerleyen günlerde daha somut bilgiler elde edebiliriz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.