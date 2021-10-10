Dün düzenlenen tören sırasında Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu. Ancak tören sırasında pek gerginlik çıkmasa da sonradan izlendiğinde tatsız olarak yorumlanan bir olay yaşandı. Tamer Karadağlı, ödülünü vermek üzere Nihal Yalçın’ın konuşmasını kesti. Buradaki amacın susturmak mı yoksa ödülle konuşmasını sağlamak mı olduğu konusunda ayrışan sosyal medya kullanıcıları, olaya Twitter’dan tepki gösterdi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller, dün gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Ancak tören sırasında kurulan ufak bir diyaloğun hangi amaçla yapıldığı, sosyal medyayı ikiye ayırdı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Nihal Yalçın ve ödülleri sunan isimlerden olan Tamer Karadağlı arasında geçen bir diyalog, dışarıdan bakınca biraz gergin gözüküyordu. Tamer Karadağlı’nın ödül alırken konuşmasını yapan Yalçın’a yaptığı müdahalenin amacından emin olunmasa da sosyal medyada birçok farklı görüşte paylaşım yapıldı.

Törende yaşanan tartışmalı anlar:

Tamer Karadağlı, Zuhal filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Nihal Yalçın konuşmasını yaparken birkaç saniyeliğine araya girdi. Nedeni ise, sahnede belirttiği üzere Yalçın’ın ödülüyle konuşmasını sağlamaktı. Ancak Karadağlı’nın konuşma sırasında beklerkenki tavrı, farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Kimi Tamer Karadağlı’nın ödül vermek için beklerken saygısızlığa uğradığını ifade ederken, kimi ise saygısızlığa uğrayanın Nihal Yalçın olduğunu ifade etti. En az destekçiye sahip görüş ise iki tarafın da saygısızlık gibi bir amacı olmadığı ve yaşanan ufak yanlış anlaşılmanın kısa sürede çözüldüğü yönündeydi. Dolayısıyla birçok Twitter kullanıcısı, olaydan sonra fikirlerini belirtmek üzere platforma yöneldi. Tepkilerin arasında bizzat Nihal Yalçın’ın attığı tweet’ler de vardı.

Tamer Karadağlı’nın Nihal Yalçın’ın konuşması sırasındaki tutumuna gelen tepkiler: