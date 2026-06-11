2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası geldi çattı. Peki tüm turnuvayı 4K kalitede izlemek istiyorsanız nereleri ziyaret etmeniz gerekiyor?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı, tarihin en geniş katılımlı 48 takım ve 104 maçtan oluşan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı nihayet kapımızı çaldı.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Ülkemizde TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izleyebileceğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası için ne yazık ki Türkiye sınırları içerisinde 4K yayın bulunmuyor. Tabii dijital yayıncılığın nimetleri ve bir de VPN sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki resmî ve tamamen ücretsiz 4K yayınlara ulaşmak mümkün.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

1. CazéTV (YouTube & Uygulama) - Brezilya

Dünya Kupası yayın haklarında dijitalin gücünü arkasına alan Brezilyalı efsanevi yayıncı Casimiro'nun kanalı CazéTV, bu turnuvanın en büyük nimeti.

CazéTV, 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamını tamamen ücretsiz ve 4K çözünürlükte canlı olarak yayınlıyor.

Nasıl izlenir?

Tek yapmanız gereken VPN'inizi Brezilya sunucusuna bağlamak ve YouTube üzerinden CazéTV kanalını açmak (veya kendi mobil uygulamalarını indirmek).

Küçük bir not: Spiker doğal olarak Portekizce olacak.

2. Tubi (Web & Uygulama) - ABD

FOX’un bünyesinde bulunan tamamen ücretsiz ve reklamlı yayın platformu Tubi, turnuvanın dev açılış etkinlikleri için harika bir alternatif.

Turnuvanın tamamını vermese de, açılış seremonisini ve turnuvanın en kritik erken dönem maçlarını (Meksika - Güney Afrika, ABD - Paraguay gibi dev eşleşmeleri) 4K kalitesinde ücretsiz yayınlıyor.

Nasıl izlenir?

VPN ile ABD (USA) sunucusuna bağlanarak Tubi web sitesine veya uygulamasına giriş yapıp üye olmadan direkt izleyebilirsiniz.

3. ARD ve ZDF (Web & Uygulama) - Almanya

Avrupa'da 4K yayın hakkını elinde bulunduran ve bunu dijital platformlarında ücretsiz sunan nadir ülkelerden biri Almanya. Ülkenin resmî yayıncıları ARD ve ZDF, maçları dönüşümlü olarak internet siteleri ve uygulamaları üzerinden veriyor.

Nasıl izlenir?

VPN üzerinden Almanya sunucusuna bağlanın. Ardından ardmediathek.de veya zdf.de sitelerine (ya da uygulamalarına) giriş yaparak canlı 4K yayınları açın.

Küçük bir not: Spiker doğal olarak Almanca olacak.

4. RTVE Play (Web & Uygulama) - İspanya

İspanya'nın devlet kuruluşu RTVE, Dünya Kupası maçlarının en kritik olanlarını (açılış, İspanya maçları, finaller vb.) kendi dijital platformu olan RTVE Play üzerinden 4K olarak şifresiz yayınlıyor.

Nasıl izlenir?

VPN ile İspanya sunucusuna bağlanıp rtve.es/play adresini ziyaret etmeniz veya uygulamasını indirmeniz yeterli.

Küçük bir not: Spiker doğal olarak İspanyolca olacak.

5. Fubo, YouTube TV ve Sling TV - ABD

"Ben maçları Amerikan yayıncılarının (FOX ve FS1) üst düzey 4K HDR kalitesiyle ve İngilizce spikerle izlemek istiyorum" diyorsanız, dijital platformların ücretsiz deneme kozunu kullanma vakti.

Fubo ve YouTube TV gibi platformlar, FOX'un 4K Ultra HD turnuva yayın paketlerini içeriyor. Fubo’nun 5 veya 7 günlük, YouTube TV'nin ise dönem dönem sunduğu ücretsiz deneme üyelikleri bulunuyor.

Nasıl izlenir?

VPN ile ABD sunucusuna bağlanıp yeni bir hesap açarak ücretsiz deneme süresini başlatabilirsiniz.

Özellikle çeyrek final, yarı final ve final haftasında bu yöntemi kullanarak en kritik maçları dünyanın en kaliteli yayın altyapısıyla ücretsiz izleyebilirsiniz. Süre bitmeden aboneliği iptal etmeyi unutmayın.

6. ViX (Uygulama & Web - Meksika)

Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'nın en büyük dijital platformu, yerel halka turnuvayı ücretsiz ulaştırmakla görevli.

Ev sahibi ülkenin platformu olduğu için turnuvadaki birçok maçı ve özel stüdyo programlarını 4K'ya varan yüksek kalitede şifresiz sunuyor.

Nasıl izlenir?

VPN ile Meksika sunucusuna bağlanarak ViX web sitesi veya akıllı televizyon uygulaması üzerinden platformun ücretsiz katmanına erişebilirsiniz.

7. Ev sahibi ve Avrupa'nın resmî ücretsiz yayıncıları

Dünya Kupası hakları gereği birçok gelişmiş ülkenin devlet veya köklü yayıncıları maçları şifresiz sunmak zorunda.

Her ne kadar platform kaliteleri o anki sunucu yoğunluğuna göre dinamik olarak değişse de VPN ile şu adresleri kesinlikle yer imlerinize ekleyin ve maç maç kontrol edin.

Platform/Uygulama Ülke Yayın Kalitesi BBC iPlayer / ITVX İngiltere 4K UHD (Seçili maçlar) / Full HD SBS On Demand Avustralya HD / 4K Seçenekleri RTBF / VRT Belçika Yüksek Çözünürlük (HD+) SRF Play / RTS Play İsviçre Yüksek Çözünürlük (HD+)

Peki siz Dünya Kupası maçlarını nereden izleyeceksiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.