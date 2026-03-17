TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

TRT 1 maç başlayınca şifreli oluyor sorunu çözümünü anlatıyoruz. Aslında bu sorun, yayın haklarından kaynaklanıyor. Gelin detaylara bakalım.

TRT 1 maç başlayınca şifreli oluyor sorununu nasıl çözersiniz? TRT ekranlarında yayınlanan bazı maçları izlemek isteyen kullanıcılar, kanalı açtıklarında 'şifreli kanal' uyarısıyla karşılaşabiliyor.

Özellikle UEFA organizasyonları gibi büyük karşılaşmalarda, temsilcilerimizin maçlarında ortaya çıkan bu durum, izleyiciler arasında da kafa karışıklığına neden oluyor. Peki TRT 1 maçlarda neden şifreye giriyor, şifreli kanal nasıl çözülür?

TRT 1 maçlarda neden şifreye giriyor?

TRT 1’in bazı maçlarda 'şifreli kanal' olarak görünmesinin temel nedeni yayın hakları. Özellikle UEFA gibi uluslararası organizasyonlarda yayın lisansı yalnızca Türkiye sınırlarını kapsar. Uydu yayınları ise coğrafi olarak sınırlandırılamadığı için TRT, bu içeriklerin yurt dışından izlenmesini engellemek adına sinyali şifreleyebilir.

Bununla birlikte birçok kullanıcıda görülen durum doğrudan bu şifreleme değildir. Çoğu zaman problem, eski frekansta kalan TRT 1 kanalının açılmasıdır.

Peki TRT 1 şifreli kanal nasıl çözülür?

Uydu alıcınızın kurulum menüsüne girerek TRT 1’in güncel Türksat 4A frekansını (HD için: 11794 V / 30000) manuel olarak aratın. Eski frekanstaki kanal yerine yeni eklenen TRT 1 HD’yi kullanmanız gerekir. TKGS ile otomatik güncelleme yapın: Eğer cihazınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, bu özelliği aktif hale getirerek kanal listenizi otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Böylece doğru frekanslar kendiliğinden yüklenir.

BISS şifresi girin (gerekirse): Uydu alıcınızda BISS key girişi destekleniyorsa, TRT'nin ilgili maç için paylaştığı güncel şifreyi cihazın ilgili menüsüne ekleyerek yayını açabilirsiniz.

Öte yandan, Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi platformlarda TRT yayınları genellikle otomatik olarak düzenlendiği için kullanıcılar ek bir ayar yapmadan maçları sorunsuz izleyebilir.

TRT 1 frekans şifresi ne?

Aslında TRT 1 frekans şifresi diye tek bir sabit şifre yok, burada iki farklı şey karıştırılıyor: frekans bilgisi ve (varsa) yayın şifresi. TRT 1’i izlemek için gerekli olan şey güncel frekans ayarıdır, şifre değil. Türksat 4A için TRT 1 HD’nin güncel frekansı 11794 MHz, Vertical (V), 30000 şeklindedir. Bu frekanstan kanalı arattığınızda normal şartlarda şifresiz izlersiniz.