Geçtiğimiz gün Ferrari CEO'su Louis Camilleri, bir anda şirketten istifa ettiğini açıklamıştı. Boş kalan CEO koltuğu için bugün 2 isim aday gösterildi. Reuters'ın haberine göre bu iki isim, daha önce Apple'ın yönetici kadrosunda bulunmuş isimler.

Geçtiğimiz gün İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari fazlasıyla önemli bir haberle gündeme gelmişti. Şirketin CEO'su Louis Camilleri, ani bir kararla şirketten istifa ettiğini açıklamıştı. Camilleri, istifa nedenini detaylı bir şekilde belirtmezken yalnızca "kişisel sebepler" nedeniyle şirketten ayrıldığını söylemekle yetinmişti.

Ferrari CEO'sunun istifa etmesiyle birlikte şirket, yeni bir CEO arayışına da başladı. Bugün İtalyan medyasına yansıyan haberleri aktaran Reuters, Ferrari'nin bir sonraki CEO'su hakkında bomba isimler ortaya attı. Raporlara göre Ferrari'nin yeni CEO'su, Apple'da önemli görevler yürütmekte görev almış iki isimden biri olabilir.

Apple CFO'su ve eski CDO'su, Ferrari CEO'su olabilir:

Reuters'ın haberine göre Ferrari, CEO konumuna getirmek için iki yeni adaya sahip. Bu adaylardan birisi şu anda Apple'da CFO görevini yürüten Luca Maestri. Bir diğer aday ise yine Apple'da daha önce CDO görevini yürütmüş olan Jony Ive. İki ismin Ferrari CEO'luğu hakkında ne düşündüğü şu anda bilinmiyor.

Luca Maestri, 2014 yılından bu yana Apple'ın CFO koltuğunda oturuyor. Apple'da baş tasarımcı olarak görev yapan ve Steve Jobs tarafından "markanın asıl ruhu" olarak tanımlanan Jony Ive'yse 2019 yılında LoveFrom isimli bağımsız bir tasarım şirketi kurmak için Apple'dan ayrılmıştı.

Daha önce Apple'ın yönetici kadrosunda yer almış birkaç isim daha farklı şirketlerin yönetici kadrolarına aday olmuşlardı. 2019 yılında Apple'ın çip üretim başkanı Johny Srouji, Intel'in CEO koltuğuna aday gösterilmişti. Ancak bu koltuğa daha önce Intel'de CFO görevini yürüten Bob Swan getirilmişti.

Ferrari'nin CEO'luğuna geçeceği iddia edilen isimler yalnızca bu iki isimle sınırlı değil. Daha önce eski Vodafone CEO'su Vittorio Colao'nun Ferrari CEO'luğuna geçeceği iddia edilmişti. Ancak Reuters, Colao'ya yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyle bu iddianın 'dayanaksız' olduğunu ifade etti.