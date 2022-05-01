Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, 20 yıldır internet siteleri hakkında analizler ve sıralamalar gibi önemli verileri kullanıcılarına sağlayan hizmet Alexa.com'u bugün kapatıyor. Açıklamalara göre bugünün ardından hizmete erişim sağlanamayacak.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında bulunan e-ticaret devi Amazon, bir alışveriş sitesinden çok daha fazla hizmeti bünyesinde bulunduruyor. Birçok alanda faaliyet gösteren ABD merkezli şirketin en ünlü hizmetlerinden birisi de Alexa’ydı. Alexa.com, internet sitelerinin trafikleri, sitelerin global sıralaması, anahtar kelime analizi, sitelerde harcanan vakit gibi birçok konuda kullanıcılarına veri sunuyordu.

Ancak bizim de sizlere aktardığımız üzere, 25 yıl önce kurulan Alexa’nın geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılacağı ifade edilmişti. Bu açıklamalarda internet kullanıcılarına önemli hizmetler sunan hizmetin 2022 yılının mayıs ayında kapatılacağı belirtilmişti. Şimdi ise o gün geldi çattı. 20 yıldır internet siteleri hakkında veriler sunan Alexa, bugün; yani 1 Mayıs’ta kapatılıyor.

Alexa.com, bugünden itibaren kapatılıyor

Alexa’nın bugünden itibaren hizmetlerini durduracağını belirten Amazon, yaptığı açıklamalarda, “25 yıl önce Alexa Internet’i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, bu kitleye erişmenize ve dönüştürmenize yardımcı olmak için 20 yıl çalıştıktan sonra 1 Mayıs 2022’de Alexa.com’u kullanımdan kaldırma konusunda oldukça zor bir karara vardık. Rekabet analizi, içerik araştırması, anahtar kelime çalışmaları ve daha birçok şey için bizi kaynak edindiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size hizmet vermekten gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

Alanının öncülerinden olan Alexa, belirttiğimiz gibi internet siteleri hakkında önemli verileri kullanıcılarına sunuyordu. Bu bilgilerin bir kısmı ücretsiz, daha gelişmiş analizler gibi hizmetler ise aylık bir ücret karşılığında abone olan müşterilere sağlanıyordu. Kapanma kararının da popülerliğini kaybetmesinden kaynaklı olabileceği söyleniyordu.

Şirket, önceki açıklamalarında 8 Aralık 2021’den itibaren yeni abonelikler sunmayı bıraktığını, 15 Aralık’tan itibaren ise API’lerin kullanımdan kaldırıldığını ifade etmişti. Bunun yanı sıra, mevcut aboneliklerin 1 Mayıs 2022’ye; yani bugüne kadar etkin kalacağı ancak bugünden sonra Alexa.com’a erişimin kesileceği aktarılmıştı.