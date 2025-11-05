Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Hepsiburada'nın 11.11 İndirimleri Resmen Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Ürünler!

Hepsiburada 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği "Efsane Kasım" indirimlerini başlattı. Binlerce üründe indirim yapan Hepsiburada, bazı ürünlerde en uygun fiyat garantisi de sunuyor. İşte Hepsiburada'nın 11.11 indirimlerinde değerlendirebileceğiniz bazı ürünler...

Hepsiburada'nın 11.11 İndirimleri Resmen Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Ürünler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, milyonlarca tüketicinin beklediği "Efsane Kasım" indirimlerini başlattı. 11 Kasım'a kadar devam edecek kampanya kapsamında binlerce ürün, büyük indirimlerle satılacak. Üstelik Hepsiburada, "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" uygulaması ile piyasadaki en iyi fiyattan alım yapmanızı sağlayacak. Ancak bu uygulamanın Hepsiburada Premium abonelerine özel olduğunu belirtelim.

Peki Hepsiburada'nın 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Efsane Kasım indirimlerinde öne çıkan ürünler hangileri? Bu içeriğimizde fiyatı iyi düşen ürünler için ufak bir derleme oluşturduk. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kampanya kapsamında değerlendirebileceğiniz ürünlere yakından bakalım.

Hepsiburada'nın 11.11 kampanyasında fiyatı düşen ürünler:

iPhone 13 (128 GB)

Başlıksız-1

Hepsiburada'nın Efsane Kasım indirimlerinde öne çıkan ürünlerden biri, iPhone 13. Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 32.249 TL karşılığında satın alabileceğiniz telefon, son dönemlerin en uygun seviyesine gerilemiş durumda.

Samsung Galaxy S24 (256 GB)

Başlıksız-1

Samsung Galaxy S24 de dikkat çeken bir indirimle karşımızda. Hepsiburada'nın kendisi tarafından satılan telefon, sepete özel 31.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Samsung Galaxy S24'ün son bir yıl içinde gördüğü en düşük fiyatın 31.605 TL olduğunu belirtelim.

MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-014TR

Başlıksız-1

Eğer bir AI bilgisayar arayışınız varsa MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-014TR modeli de yüzde 29 indirime girmiş durumda. 57.199 TL karşılığında satın alabileceğiniz dizüstü bilgisayar, ekim ayı içinde 85 bin TL seviyelerine satılıyordu.

Roborock Q8 Max Plus robot süpürge

Başlıksız-1

Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyasında dikkatimizi çeken ürünlerden biri de Roborock Q8 Max Plus isimli robot süpürge. Bu ürün, Eylül 2025 itibarıyla fiyat yükselişi görmüş ancak kampanya ile 20.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Roborock Q8 Max Plus'ın fiyatının son 1 yıl içinde 30 bin TL'ye kadar satıldığını belirtelim.

LG 65QNED70A6A 65'' Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QNED TV

Başlıksız-1

11.11 indirimlerinde değerlendirebileceğiniz ürünlerden bir tanesi de LG 65QNED70A6A akıllı televizyon. Bu akıllı televizyonun Hepsiburada'daki güncel fiyatı 36.499 TL. Ürünün son 1 yıl içinde gördüğü en düşük fiyat ise 34.000 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Black Friday İndirimleri Başlıyor: Telefon Fiyatları Gerçekten Düşecek mi? Black Friday İndirimleri Başlıyor: Telefon Fiyatları Gerçekten Düşecek mi?
Black Friday'de "İndirimin de İndirimini" Yaptırmak: Alışveriş Yaptıkça Para İadesi Ödeyen Platformlar Black Friday'de "İndirimin de İndirimini" Yaptırmak: Alışveriş Yaptıkça Para İadesi Ödeyen Platformlar
Fırsatları Kaçırmak İstemeyenlere: Black Friday İndirimleri Nasıl Takip Edilir? Fırsatları Kaçırmak İstemeyenlere: Black Friday İndirimleri Nasıl Takip Edilir?
Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim