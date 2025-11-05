Hepsiburada'nın 11.11 İndirimleri Resmen Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Ürünler!

Hepsiburada 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği "Efsane Kasım" indirimlerini başlattı. Binlerce üründe indirim yapan Hepsiburada, bazı ürünlerde en uygun fiyat garantisi de sunuyor. İşte Hepsiburada'nın 11.11 indirimlerinde değerlendirebileceğiniz bazı ürünler...

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, milyonlarca tüketicinin beklediği "Efsane Kasım" indirimlerini başlattı. 11 Kasım'a kadar devam edecek kampanya kapsamında binlerce ürün, büyük indirimlerle satılacak. Üstelik Hepsiburada, "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" uygulaması ile piyasadaki en iyi fiyattan alım yapmanızı sağlayacak. Ancak bu uygulamanın Hepsiburada Premium abonelerine özel olduğunu belirtelim.

Peki Hepsiburada'nın 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Efsane Kasım indirimlerinde öne çıkan ürünler hangileri? Bu içeriğimizde fiyatı iyi düşen ürünler için ufak bir derleme oluşturduk. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kampanya kapsamında değerlendirebileceğiniz ürünlere yakından bakalım.

Hepsiburada'nın 11.11 kampanyasında fiyatı düşen ürünler:

iPhone 13 (128 GB)

Hepsiburada'nın Efsane Kasım indirimlerinde öne çıkan ürünlerden biri, iPhone 13. Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 32.249 TL karşılığında satın alabileceğiniz telefon, son dönemlerin en uygun seviyesine gerilemiş durumda.

Samsung Galaxy S24 (256 GB)

Samsung Galaxy S24 de dikkat çeken bir indirimle karşımızda. Hepsiburada'nın kendisi tarafından satılan telefon, sepete özel 31.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Samsung Galaxy S24'ün son bir yıl içinde gördüğü en düşük fiyatın 31.605 TL olduğunu belirtelim.

MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-014TR

Eğer bir AI bilgisayar arayışınız varsa MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-014TR modeli de yüzde 29 indirime girmiş durumda. 57.199 TL karşılığında satın alabileceğiniz dizüstü bilgisayar, ekim ayı içinde 85 bin TL seviyelerine satılıyordu.

Roborock Q8 Max Plus robot süpürge

Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyasında dikkatimizi çeken ürünlerden biri de Roborock Q8 Max Plus isimli robot süpürge. Bu ürün, Eylül 2025 itibarıyla fiyat yükselişi görmüş ancak kampanya ile 20.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Roborock Q8 Max Plus'ın fiyatının son 1 yıl içinde 30 bin TL'ye kadar satıldığını belirtelim.

LG 65QNED70A6A 65'' Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QNED TV

11.11 indirimlerinde değerlendirebileceğiniz ürünlerden bir tanesi de LG 65QNED70A6A akıllı televizyon. Bu akıllı televizyonun Hepsiburada'daki güncel fiyatı 36.499 TL. Ürünün son 1 yıl içinde gördüğü en düşük fiyat ise 34.000 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.