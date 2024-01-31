Ambalaj kullanımını azaltmayı hedefleyen Amazon, sattığı ürünleri "taşıma sırasında zarar görme potansiyellerine göre" test ettiğini açıkladı. Test sonuçlarına göre bazı ürünler Amazon kolisi ya da zarfıyla kargolanmayacak.

Son yıllarda şirketler daha yeşil çalışma prensiplerini benimsemeye başladı. Amazon da bu kapsamda daha az ambalaj kullanımı ve yakıt tüketiminin azaltılması ile çevrenin korunması için yeni bir uygulama başlatmaya karar verdi. Bu sistemde, Amazon tarafından satışı yapılan ürünler test edilerek, kargo sürecinde zarar görmeyeceği tespit edilen ürünlerin kendi ambalajlarında gönderilmesi sağlanacak..

Her ürün programa dahil değil

Amazon'un bu programına özel veya yüksek değerli ürünler, kırılgan ürünler, koleksiyon ürünleri gibi ilave bir kargo ambalajı olmamasının kötü bir müşteri deneyimine neden olabileceği veya ürünün taşınmasının Amazon çalışanları ve/veya teslimat iş ortakları için tehlikeli olabileceği (keskin kenarlı ürünler gibi) ürünler dahil olmayacak. Ayrıca sızdırabilecek veya kırılabilecek ürünler de titizlikle seçilecek.

Uluslararası Güvenli Taşıma Birliği (ISTA) ile birlikte geliştirilen testlerin ardından, belirlenen ürünler için Amazon paketlemesi isteyenler, ek paketleme talep edebilecekler. Ek paketleme hizmeti de ücretsiz olarak verilecek. İsteyen kullanıcılar da ek paketleme seçeneğini varsayılan tercihleri olarak atayabilecek.

Ek ambalaj olmadan yapılan gönderiler de zaman zaman Amazon kutuları ya da zarflarında teslim edilebilecek. Amazon, birden fazla ürün siparişi veren müşterilerinin alışverişlerinde optimizasyonu sağlamak adına bu yönde bir karar alabilecek. Çocuk bezi, mobilya, ofis ürünleri, giyim ve spor malzemeleri, evcil hayvan maması gibi ürünler kendi paketleri ile gönderilecek. Şirketten yapılan açıklamada bu yaklaşım sayesinde daha az paketleme ürünü kullanılacak ve aynı hacimde daha çok ürün taşınabilecek.