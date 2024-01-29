Amazon, 2022'de duyurduğu 1,4 milyar dolarlık iRobot anlaşmasının iptal olduğunu duyurdu. Nedeni ise robot süpürge pazarı için rekabet endişeleri duyan Avrupa Birliği'nden onay alınamaması.

Amazon, 2022 yılında akıllı robot süpürgeleriyle ülkemizde de tanıdığı ABD’l i teknoloji firması iRobot’u 1,4 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. Ancak şu geçen bir buçuk yıllık süreçte anlaşma bir türlü tamamlanamamıştı.

Bugün ise satın almayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Amazon ve iRobot, anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu. Amazon, iptal nedeniyle iRobot’a 94 milyon dolarlık bir fesih ödemesi yapmak zorunda kalacak.

iRobot, 350 çalışanını işten çıkaracak

Anlaşmanın iptalinin yanı sıra iRobot, yeniden yapılanmaya gideceğini de açıkladı. Şirket, bu amaç doğrultusunda toplam personelinin %31’ine denk gelen 350 kişiyle yollarını ayıracak. Ayrıca şirketin kurucularından olan CEO ve Başkan Colin Angle da görevini bırakıyor. Başkan yardımcısı olarak çalışan Glen Weinstein, geçici CEO olarak başa geçecek.

iRobot, yeniden yapılanmanın bir diğer parçası olarak bazı ürünlerinde de duraklamaya gidecek. Bunlar, yer temizleme makineleri gibi temel ürünler dışındaki cihazları kapsıyor. Şirketin yeterli performans göstermeyen küçük tesislerini kapatacağını ve 265 ila 285 milyon dolar arasında zarar açıklamayı beklediğini de ekleyelim. Yani iRobot tarafında işler pek iyi gitmiyor.

Anlaşma, Avrupa Birliği’ndeki düzenleyicilerin rekabet endişeleri nedeniyle iptal oldu

Şirketler, açıklamalarında “Avrupa Birliği’nden onay alınamayacağı için” ifadelerine yer vererek anlaşmanın iptalini duyurdu. Amazon ve iRobot, anlaşma duyurulduğundan beri AB’deki düzenleyicilerle sorun yaşıyordu.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz kasım ayında anlaşmanın robot süpürge pazarında “rekabeti kısıtlama” potansiyeline sahip olduğuna inandığını açıkladı. Bilindiği üzere iRobot’un rakipleri Amazon’dan satışlarını gerçekleştiriyor. AB ise e-ticaret devinin, iRobot’u satın aldıktan sonra rakip markaların süpürgelerini listelerinden çıkarabileceğini ve görünürlüklerini azaltabileceğini düşünüyordu. Ayrıca tüketicilere daha yüksek fiyatlara daha düşük kalite ürünler sunulabileceği konusunda da endişe duyuyordu.

AB, kendisini ikna etmesi için Amazon’a 10 Ocak’a kadar süre tanımıştı. Ancak gelen bilgiler, teknoloji devinin bu tarihe kadar düzenleyicilere herhangi bir şey sunmadığını gösterdi. Bunun sonucunda ise AB’den hiç onay gelmedi ve anlaşma iptal oldu. Anlaşmanın Birleşik Krallık’tan haziranda onay aldığını belirtelim. Ancak AB’den onay gelmemesi tamamlanmasını engelliyor.

Bu satın alma, son zamanlarda düzenleyiciler nedeniyle iptal olan anlaşmalardan yalnızca biri. Yakın zamanda Adobe ve Figma arasındaki birleşimin benzer baskılar nedeniyle iptal olduğunu görmüştük. Nvidia da 2022’de 40 milyar dolarlık Arm anlaşmasından vazgeçmişti. Ekimde tamamlanan Microsoft-Activision Blizzard birleşimi ise taviz verilerek zar zor başarıya ulaşmıştı.