Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zekâya yönelik yatırımların ertelenmemesi gerektiğini ve bu alandaki talebin hızla arttığını belirtti.

Amazon CEO’su Andy Jassy’ye göre, yapay zekâ trenine atlamak için tam zamanı. Jassy, şirketlerin bu alana şimdiden ciddi yatırımlar yapması gerektiğini söylüyor. Ona göre bugün atılan adımlar yarın büyük kazançlar olarak geri dönüşler sağlayabilir.

Andy Jassy, Amazon’un hissedarlarına yazdığı yıllık mektubunda yapay zekânın artık durdurulamaz bir hızla ilerlediğini söylüyor. Üstelik bu alana olan ilgi de tavan yapmış durumda.

Amazon, yapay zekâ altyapısına 100 milyar dolarlık bütçe ayırdı

Amazon’un 2025 yılı için 100 milyar doları aşan bir sermaye harcaması planladığı açıklandı. Andy Jassy, bu bütçenin büyük bölümünün Amazon Web Services (AWS) çatısı altındaki yapay zekâ altyapısına yönlendirileceğini belirtti. Şirketin geliştirdiği Trainium2 adlı çiplerin, mevcut GPU sistemlerine kıyasla daha yüksek fiyat-performans sunduğunu aktardı.

Jassy, bu çiplerin kullanımının altyapı maliyetlerini zamanla azaltacağını ifade etti. Yapay zekâ modellerinin eğitimi için gereken harcamaların önümüzdeki dönemde düşmesinin beklendiğini, yatırımın ağırlığının ise modellerin çalıştırıldığı “çıkarım” sürecine kayacağını sözlerine ekledi.

Amazon’un hâlihazırda 1.000’den fazla üretken yapay zekâ uygulaması üzerinde çalıştığı açıklandı. Andy Jassy, yapay zekâdan elde edilen gelirlerin yıllık bazda üç haneli oranlarda artış gösterdiğini ifade etti. Şirketin bu alandaki yıllık gelirinin milyarlarca dolara ulaştığını da paylaştı. Amazon, konuya ilişkin başka bir açıklamada bulunmadı.