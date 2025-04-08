Amazon, doğal konuşmaları anlayıp yazıya dökebilen yeni yapay zekâ modeli Nova Sonic'in özelliklerini resmi olarak açıkladı.

Amazon, sesli etkileşimlerde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni yapay zeka modeli Nova Sonic'i duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu model, hem hızı hem de konuşmaları anlama becerisiyle rakiplerine kafa tutacak seviyede.

Nova Sonic, Amazon’un önceki sesli yapay zekalarına göre çok daha hızlı tepki veriyor. Ortalama yanıt süresi 1,09 saniye olarak ölçülmüş. Karşılaştırmak gerekirse, bu süre GPT-4o’nun 1,18 saniyelik hızından bile daha kısa.

Konuşmaları yazıya dökebiliyor

Aynı zamanda farklı aksanlardaki konuşmaları tanıma ve kalabalık ortamlarda birden fazla konuşmacıyı ayırt etme testlerinde başarılı sonuçlar verdi. Amazon, Nova Sonic’in bazı bileşenlerinin yeni nesil dijital asistan Alexa+’ta kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Şirket, bu modelin kullanıcı komutu olmadan internetten bilgi arayabildiğini, veritabanlarını tarayabildiğini ve gerekli durumlarda harici uygulamaları kendi başına açabildiğini ifade etti. Nova Sonic’in, Amazon’un sesli asistan teknolojilerine temel oluşturan sistemlerin üzerine inşa edildiği bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca modelin konuşmaları anlık olarak yazıya dökebildiği ve geliştiricilere farklı kullanım alanları sunduğu belirtildi.

Amazon, Nova Sonic’in şirketin yapay zeka alanındaki hedeflerinin yalnızca başlangıcı olduğunu duyurdu. Şirket, sesin ötesine geçerek görüntü ve fiziksel dünyadan alınan verileri işleyebilen daha gelişmiş yapay zeka modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü de açıkladı.