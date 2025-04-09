ABD'nin Çin'den gelen mallara %104 oranında gümrük vergisi getirmesinin ardından bu durumdan şirketler ciddi oranda etkilenmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ardından uygulamaya koyduğu vergi düzenlemeleri, küresel ekonomi üzerinde etkisini hissettirmeye başladı.

Geçtiğimiz gün Çin'e uygulanan %104'lük gümrük vergisinin ardından e-ticaret şirketi Amazon, Çin'den gelen birçok ürün siparişini iptal etti. Bloomberg'in haberine göre Amazon bu kararı, "ekstra vergiye maruz kalma riskini azaltmak" amacıyla aldı.

Amazon, Çin ve birçok Asya ülkesine siparişleri kesti

2025 yılı ABD ekonomisi için sarsıntılı başladı. Trump’ın “ticaret dengesini sağlama” hedefiyle izlediği sert ekonomik adımlar piyasaları derinden sarstı.

Bu gelişmeler ışığında Amazon'un artık Çin ve bazı Asya ülkelerinden ithal ettiği birçok ürünü sipariş listesinden komple çıkaracağı iddiaları da dolaşmaya başladı. Dahası şirketin hisseleri de %12’den fazla değer kaybetti.

Amazon, daha iki ay önce Şubat ayında yayınladığı yıllık raporda uluslararası ticaret gerilimlerini risk faktörü olarak tanımlamıştı. Raporda, "Çin merkezli tedarikçiler ürünlerimizin önemli bir kısmını sağlıyor.” ifadelerine de yer verilmişti. Görünüşe göre şirket öngörülerinde haklı çıksa da bu durumu gelecek süreçte nasıl ele alacağını hep birlikte göreceğiz.